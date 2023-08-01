Motorcu dostu bariyler çoğaltılmalı

Dikkatsizlik, yolların bozuk olması ve çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkan motor kazaları can yakabiliyor. Sürüş Teknikleri Eğitmeni Emrehan Altınöz, motor kazalarını en aza indirebilmek için alınması gereken önlemleri sıralarken, motorcu dostu bariyerlerin çoğaltılması gerektiğini söyledi.Reyhan ÖZBAKIR- Herkes Duysun / BURSA (İGFA) -Motosiklet sürücülerinin motosiklet kullanırken öncelik olarak her zaman kendi güvenliklerini ön planda tutmaları gerektiğinden bahseden Sürüş Teknikleri Eğitmeni Altınöz, motosikletler üzerinde, diğer araç kullanıcılarına göre çok daha incinir bir pozisyondayız ve motosiklet sürücüsünün bunun farkında olarak buna göre davranması gerektiğini söyledi.

Özellikle pasif güvenlik tedbirleri kapsamında tüm kıyafetlerini giymeli, trafik kurallarına uymalı ve trafikteki tehlikelerin analizlerini dikkatlice yaparak bu tehlikelerden uzak kalması gerektiğini belirten Altınöz, "Birçok zaman motosiklet dışındaki araç kullanıcılarının motosiklet sürücülerine ‘Bu yolun ortasından gidemezsin, sen motosikletsin kenardan gitmek zorundasın, ya sağa ya sola geç yol hattını boş bırak’ gibi tavırlar sergilediğini görüyoruz ve bu bizi üzüyor. Aslında diğer tır kadar motosiklet sürücülerinin de bir şerit içerisinde kendisine ayrılan bölümü tam anlamıyla kullanmak gibi bir hakkı var" diye konuştu.

Motosiklet sürücülerinin eksiksiz ekipman giymekle mükellef olduğunu dile getiren Altınöz, “Motosiklet sürücüsü kendi güvenliğini test edebilmek maksadıyla yüzünü tam kapatan ve başını saran motosiklet kaskı, korumalı motosiklet montu, motosiklet pantolonu, eldiveni ve botu giymekle mükelleftir. Aksi takdirde çok basit temaslarda bile kazalar ağır hasarla atlatılabilir. Bursa’da yolların aslında büyük bir kısmı kaygan olmakla birlikte yeni yapılan yolların daha kaliteli asfalt malzemesi ve geniş yolları ile bu konularda daha dikkatli olunduğunu görüyoruz.” dedi.

https://youtu.be/TmbELoCD3H0

“MOTORCU DOSTU BARİYERLER ÇOĞALTILMALI”

Motosiklet kazalarının önlenebilmesi hakkında çalışmalar yaptıklarının altını çizen Altınöz, “Sulama yapılırken suyun dışarıya taşmaması lazım. Aksi takdirde oluşacak kaygan yüzey, motosiklet sürücüleri için tehlike oluşturuyor. Ayrıca burada görmüyoruz ama yol kenarlarında kullanılan bariyer sisteminin daha ziyade otomobiller ve daha büyük araçlar için tesis edildiğini, motosiklet sürücülerinin bu bariyerlerin keskin alanlarına temas etmesi halinde çok daha ciddi yaralar aldığını, hatta bazı kazaların çok büyük sonuçlarla bittiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda dikkatli olunmasını ve motorcu dostu bariyerlerin keskin viraj olan yerlerde yoğun bir şekilde kullanılmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.