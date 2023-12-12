Son Dakika

Motokuryelerin yaşadığı kazalar azalacak! Yönetmelik yolda...

GÜNDEM 12.12.2023, 09:03
Motokuryelerin yaşadığı kazalar azalacak! Yönetmelik yolda...

Bakan Uraloğlu, motokuryelere yönelik yapılacak olan yeni düzenleme ile ilgili sektör temsilcileri ile yaplan görüşmeler sonrasında bir taslak hazırlandığını belirterek, ilgili yönetmelikte yapılacak düzenlemeden sonra kurye işletmecilerinin, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacağını söylediANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kuryelerle ilgili bir yönetmelik değişikliği taslağı hazırlandığını söyledi. Sektör temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerden onların talepleri ve vatandaşın ihtiyaçlarını dikkate alan bir düzenleme hazırladıklarını vurgularken, detaylar hakkında bilgi verdi.

Taslakta, teslim süresine ilişkin düzenlemeler yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Düzenlemeden sonra, kurye işletmecileri, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacak. Kuryeler gönderinin 'makul bir sürede' teslimi sağlayacak. Teslimi mümkün olmayan adresler için ise kurye gönderisi kabul edilemeyecek. Bu sayede kuryeler gönderileri yetiştirmek için hızlı gitmek zorunda kalmayacak ve motokuryelerin yaşadığı kazalar azalacak. Vatandaşların da bu konudaki beklentileri değişmiş olacak" dedi.

HERKESİN MOTOKURYELİK YAPMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bakan Uraloğlu, sektörde kullanılan araçların yaşlarında da sınırlama getirdiklerini belirterek, motokuryelerin kullandığını araçların belli yaştan büyük olmaması gerektiğini aktardı. Taslağa göre kuryelerin yetki belgesi alması gerektiğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Herkesin motokuryelik yapmasının önüne geçmiş olacağız. Sektörde yetkin olanlar çalışabilecek. Böylece daha kaliteli hizmet verilecek. Ayrıca, kullanılan taşıtlar Bakanlığa bildirilecek ve kayıt dışılığın önüne geçmiş olacağız" açıklamasını yaptı. Motokuryelerin vatandaşla birebir temasta bulunduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, kurye olarak faaliyet göstereceklerde belirli suçlardan hükümlü olmaması şartı aranacağının altını çizdi.

Uraloğlu, kurye işletmecilerinin taşıyabileceği ürünler ve faaliyet alanlarının da belirlendiğini belirterek, kurye işletmecilerinin, tek parçada en fazla 20 kilogram ağırlığında veya 100 desimetreküp hacminde olan ve kargo niteliği taşımayan eşyayı taşıyabileceğini de söyledi.

ALICISINA TESLİM EDİLEMEYEN GÖNDERİLER, AYNI SÜREDE GÖNDEREN KİŞİ YA DA KURUMA GERİ GÖTÜRÜLECEK

Yapılacak yeni düzenleme ile motokuryeler, taşıdıkları gönderilerin hasara uğramamasından sorumlu olacak ve çevreyi ve insan sağlığını koruma ve çevre kirliliğini önleme amacıyla gerekli tedbirlere uyacak. Kişisel verilerin korunmasına yönelik tedbirlere uygun davranarak, gönderici ve alıcı bilgilerinin gizliliğini sağlayacak. Engellilerin hizmete erişimi yönünde gerekli tedbirleri alacak, il mülki idare amiri tarafından konulan tedbir, kaide ve yasaklamalara uyacak.

Alıcısına teslim edilemeyen gönderiler, aynı sürede gönderen kişi ya da kuruma geri götürülecek. Gönderinin, gönderici veya alıcı tarafından açılmasının talep edilmesi halinde, bu talep yerine getirilebilecek. Ayrıca, küçük çaplı kurye işletmecileri sadece kendi ilinde veya komşu iller arasında, büyük çaplı kurye işletmecileri ise ülkenin her ilinde faaliyet gösterebilecek.
 
YETKİ BELGELERİNE KAYDEDİLECEK MOTOSİKLET VE MOPEDLER 10 YAŞINDAN, ASGARİ KAPASİTEYİ SAĞLAYACAK KAMYONET VE OTOMOBİLLER İSE 20 YAŞINDAN BÜYÜK OLAMAYACAK
Bakanlıktan yapılan açıklamada kurye işletmecilerini, kullandıkları motosiklet veya mopedlerin muayene ve sigortalarını yaptıracak. Kuryeler, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak bir gönderiyi kabul edemeyecek. Şehir içi veya komşu iller arası faaliyet göstermek için P1 ve tüm illerde faaliyet göstermek için P2 yetki belgesi alınması zorunlu olacak. Yetki belgelerine kaydedilecek motosiklet ve mopedler 10 yaşından, asgari kapasiteyi sağlayacak kamyonet ve otomobiller ise 20 yaşından büyük olamayacak. P1 yetki belgesi için en az 10 motorlu taşıt ve 100 bin lira sermaye, P2 yetki belgesi için ise en az 30 motorlu taşıt ve 500 bin lira sermaye şartı aranacak. Ancak, en fazla 3 adet motorlu taşıtla faaliyet göstermek isteyenlere yetki belgesi ücretinde ilk 60 gün için yüzde 95 daha sonra ise yüzde 85 indirim uygulanacak.
 
KORUYUCU EKİPMAN İÇERİSİNDE YER ALAN REFLEKTİFLİ YELEK ÜZERİNE "KURYE" İBARESİ YAZILI OLACAK
Bakanlıktan yapılan açıklamada kuryelerde koruyucu ekipman kullanım zorunluluğu olacağı, koruyucu ekipman içerisinde yer alan reflektifli yelek üzerine "KURYE" ibaresi yazılı olacağı, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasaklanmış bir gönderi taşınamayacağı, alıcının talebi üzerine teslimat saat aralığı, temassız teslimat veya üçüncü kişilere teslimat gibi hizmetleri verebileceği ve faaliyet gösteren kuryelerin 60 gün içerisinde müracaat etmeleri halinde yetki belgesi ücretinde yüzde 95 indirim yapılacağı vurgulandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Rizespor 15 22
9. Kasımpasa 15 21
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Sivasspor 15 18
13. Karagümrük 15 17
14. Başakşehir 15 15
15. Gaziantep FK 15 15
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Boluspor 15 19
11. Manisa FK 15 18
12. Erzurumspor 15 18
13. Ümraniye 15 18
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 16 33
5. Tottenham 16 30
6. M. United 16 27
7. Newcastle 16 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 16 24
10. Fulham 16 21
11. Brentford 16 19
12. Chelsea 16 19
13. Wolves 16 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 16 13
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Girona 16 41
2. Real Madrid 16 39
3. Atletico Madrid 15 34
4. Barcelona 16 34
5. Athletic Bilbao 16 29
6. Real Sociedad 16 29
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Rayo Vallecano 16 20
11. Valencia 16 19
12. Deportivo Alaves 16 16
13. Villarreal 16 16
14. Osasuna 16 16
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Cadiz 16 13
18. Celta Vigo 16 10
19. Granada 16 8
20. Almeria 16 4