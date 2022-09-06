Montları, şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den erken kış uyarısı… Türkiye’de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sivas çevreleri, Hatay’ın kıyı ilçeleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Sinop çevreleri ile Ardahan'ın güney ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sivas çevreleri, Hatay’ın kıyı ilçeleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Sinop çevreleri ile Ardahan'ın güney ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Sinop çevreleri ile Ardahan'ın güney ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Hatay’ın kıyı ilçeleri ve Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, güneydoğu kesimleri öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Kastamonu'nun kuzeyinde ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzurum çevreleri ile Ardahan'ın güneyinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Ege’de kuvvetli fırtına; Marmara'da fırtına; Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğleden itibaren 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde; Dalga: 2,5 ila 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 6 ila 8, güneyi yer yer 9 kuvvetinde; Dalga: 3,0 ila 4,0 m, güneyi yer yer 5,0 m; Görüş: Orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, kıyıları kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.