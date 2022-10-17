Moğolistan Meclis Başkanı Gombojav'a İKÇÜ'den 'fahri doktora'

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Senatosunun kararı ile Türkiye- Moğolistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi için gösterdiği gayret, İKÇÜ’nün Moğolistan’daki araştırmalarına verdiği destek ve uluslararası bilinirliğine katkılarından dolayı Moğolistan Meclis Başkanı Zandanshatar Gombojav’a Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı'nda Fahri Doktora unvanı verildi.İZMİR (İGFA) - İKÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Muhsin Akbaş’ın ev sahipliğinde, VIP Toplantı Salonunda yapılan doktora tevdi törenine, Moğolistan Meclis Başkanı Zandanshatar Gombojav ile eşi Ganbayaryn Otgongerel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Akbulut, Dekanlar, senato üyeleri ile Moğolistan devlet erkânı katıldı.

Fahri Doktora töreninde konuşan Moğolistan Meclis Başkanı Zandanshatar Gombojav TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaptıkları görüşmede aldıkları karara göre her iki ülkede yapılan ortak kazılara ilişkin ilgili akademisyenlerin de yer aldığı bir belgesel çekimi kararı alındığını müjdeledi.

Törene ev sahipliği yapan Rektör V. Prof. Dr. Muhsin Akbaş, yurt dışında olması sebebiyle törene katılamayan Rektör Prof. Dr. Saffet Köse’nin selamlarını ve şükranlarını ileterek başladığı konuşmasında, Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlama sebebiyle İKÇÜ adına taziyelerini paylaştı.

Gelecekteki çalışmalarda Meclis Başkanı Gombojav’un desteklerinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Rektör V. Prof. Dr. Akbaş, “Bu duygu ve düşüncelerle Saygıdeğer Meclis Başkanımız Gombojav’u İKÇÜ Senatosunun tevdi ettiği Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı alanında Fahri Doktora unvanından dolayı tebrik ediyor; sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

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Moğolistan Meclis Başkanı Zandanshatar Gombojav da konuşmasının başında Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilere rahmet, yaralananlara şifa diledi. Rektör Prof. Dr. Saffet Köse’nin nezdinde tüm İKÇÜ Ailesine teşekkürlerini ileten Meclis Başkanı Gombojav, doktora unvanının iki ülke arasındaki ortak iş birliklerinin bir nişanesi olmakla birlikte gelecekteki ilişkilerin daha da gelişmesini hazırlayan bir zemin oluşturduğunu kaydetti.