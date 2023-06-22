Mobilya Mesleki Yeterlilik Belgesi artık İnegöl’den...

Hem mobilya imalatı, hem de döşemede çalışanlar mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu hale geldi. Mobilya Mesleki Yeterlilik Belgesi için yetki alan ilk kuruluş Bursa İnegöl'den Özgül Belgelendirme oldu.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - 31 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile Mobilya mesleklerinde çalışanlara da Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmişti.

Geçiş süreci olarak belirlenen 12 aylık sürenin de dolması ile birlikte 2023 yılında hem mobilya imalat, hem de döşemede çalışanlar mesleki yeterlilik belgesi zorunluluk kapsamına resmi olarak alınmış oldu.

Özgül Belgelendirme İnegöl'de mesleki yeterlilik belgelerinin mobilya imalat seviye-4 (rev:01) Türkiye’ de yetkisini alan ilk kuruluş oldu.

Özgül Belgelendirme Genel Yönetici Dr. Oğuzhan Karagül, yetkilendirilme süreçlerinin bir yılı aşkın bir süredir devam ettiğini ve bu süreci başarı ile tamamlayan ilk kuruluş olmalarının İnegöl için gurur verici olduğunu söyledi.

Özgül Belgelendirme’nin bu başarılı projesi ile İnegöl'deki mobilya firmalarının mesleki yeterlilik belgelendirme hizmetlerine kolaylıkla ulaşabileceğini ve şehrin ekonomisi, yine şehrin kendi yerel kuruluşları ile sirküle edilmiş olacaklarını belirten Karagül, "Süreç tamamlandığında sektör çalışanları, hem üzerlerindeki yasal sorumluluğun gereğini yerine getirmiş, hem de AB ülkeleri de dahil olmak üzere yurt dışında tanınırlığı sağlanan bir belge ile mesleklerindeki yeterliliklerini akredite ettirme fırsatını elde etmiş olacaktır" dedi.