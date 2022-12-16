Mobil ikram araçları İzmitlilerin içini ısıtıyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, mobil ikram araçlarıyla farklı noktalarda dağıttığı çorbalarla İzmitli vatandaşların içini ısıtmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların talepleri doğrultusunda hayata geçirilen ve sosyal belediyecilik örneği olan mobil ikram araçları soğuk kış günlerinde İzmitli vatandaşların içini ısıtmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi Aşevinde üretilen çorbalar, vatandaşların yoğun olduğu hastane, okul, fabrika ve iş istikametleri noktasında sabahın erken saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, mobil ikram araçları vatandaşların yüzlerini gülümsetmeye devam ediyor.

Hafta içi her gün Kuruşçeşme, Yenidoğan, Doğu Kışla, Umuttepe ve Yenicuma noktası olmak üzere mobil ikram aracı 5 noktada vatandaşlara ücretsiz çorba hizmeti veriyor. Vatandaşlar, mobil ikram aracı hizmetinden memnun kaldığını belirterek bu uygulamadan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.