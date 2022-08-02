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Mısır yüklü ilk gemi Türk sularında!
GÜNDEM 02.08.2022, 22:47
Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü "Razoni" adlı kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı.ANKARA (İGFA)- Milli Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Odessa limanından hareket eden mısır yüklü geminin Türk sularına ulaştığını duyurdu.
Bakanlık sosyal medya hesabından söz konusu geminin fotoğraflarıyla birlikte yaptığı paylaşımda, kuru yük gemisinin tahsis edilen mevkiye demirlediğini bildirdi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1554529697278697478
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