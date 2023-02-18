Miraç Kandili'nde depremzedelerle dualar edildi

Deprem bölgesinden Darıca Balyanoz ve Hüma Gençlik Merkezlerine gelen depremzede vatandaşların katılımı ile Miraç Kandili programı düzenlendiKOCAELİ (İGFA) - İslam Dünyası, mübarek üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili'ni kutladı. Kahramanmaraş depremlerinden sonra Kocaeli'ye gelerek Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca Balyanoz ve Hüma Gençlik Merkezleri'nde misafir edilen depremzedelerin katılımı ile kandil programı düzenlendi.

Duygusal bir atmosferde gerçekleştirilen kandil programına depremzede vatandaşların yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dışilişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak ile Darıca Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyt Şentürk ve Abdüllatif Özkan katıldı. Yatsı namazına müteakip yapılan kandil programında Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından depremde vefat eden vatandaşların ruhuna ve yaralı olanların şifası için dualar edildi.