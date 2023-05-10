Minik öğrencilerden Özdoğan'a ziyaret

Özel Atlas Koleji Altınoluk İlkokulu 2’inci sınıf öğrencileri, “Ülkemizde Hayat” isimli ünite çerçevesinde düzenledikleri gezi kapsamında Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı ziyaret ettiler.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Etkinlik kapsamında Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi edinen minik öğrenciler, Başkan Özdoğan’a yaptıkları resim çalışmalarını hediye etti.

Okul Müdiresi Ayşe Sirkeci ve sınıf öğretmenleriyle birlikte Hacılar Belediyesi’ni ziyaret eden minik öğrenciler, ilk olarak Başkan Özdoğan ile belediye meclis salonunda bir araya geldi. Miniklerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özdoğan, çocukların sorularını cevaplayarak belediye birimleri hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin belediye başkanı ne iş yapar nasıl çalışır gibi sorularını cevaplayan Başkan Özdoğan, “Yol, su, elektrik, park gibi faaliyetlerle ilgilenir. Belediye başkanları ihtiyacı olan insanların her zaman yanında olur. Bizler gece gündüz demeden çalışıyoruz, güzel vatanımıza daha güzel işler yapmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz .” dedi. Minik öğrencilerle sohbetin ardından öğrencilere nasihatlerde bulunan Başkan Özdoğan daha sonra öğrencilere belediye birimlerini gezdirerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.