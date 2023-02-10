Minik Ecrin'den büyük davranış

KAYMEK Akademi’de kalan Minik Ecrin de, Büyükşehir Belediyesi’ne duygu dolu bir teşekkür yazısı yazdı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Depremden etkilenerek evlerinden sokaklara çıkan vatandaşları salon ve tesislerde konuk eden Büyükşehir Belediyesi, misafirlerine çorba ve çay hizmeti de verirken, 7/24 olarak verilen hizmetlere ek olarak Alo 153 İletişim Merkezi’nden bilgi almak isteyenlerle de ilgilenerek vatandaşlara destek oldu.

TÜM SALON VE TESİSLER HALKIN HİZMETİNDE OLDU

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatı ile evlerinden sokaklara çıkan vatandaşlara açılan Büyükşehir Belediyesi ve bağlı bulunduğu salon ile tesisler de dâhil otobüs ve tramvaylarda da barınma hizmeti gerçekleştirilirken, sıcak ortamda ve çay ile çorba ikramı da yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’nde temizlik hizmetleri de ihmal edilmezken, vatandaşların sağlıklı ve temiz ortamda barınma imkânından faydalanması sağlandı.

ALO 153’TE 2 GÜNLÜK SÜREÇTE DEPREME İLİŞKİN 8 BİNİ AŞKIN ÇAĞRI YANITLANDI

Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi aracılığı ile ‘Barınma talepleri, gıda yardımı, araç yardımı, kıyafet yardımı, AFAD ve Kızılay için gönüllü çalışma talepleri, tramvay ve otobüs talepleri, terminal lavabolarının ücretsiz olması, tramvay ücretsiz olması, bağış bilgileri, toplanma alanları bilgileri ve ekmek talebi’ gibi konuların da bulunduğu 2 günlük süreçteki toplam 12 bin 510 çağrının 8 bin 357’si yanıtlanarak vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üretildi.

MİNİKLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Depremle sallanan ve sokaklara çıkan Kayserili vatandaşlara ilk andan itibaren kucak açarak barınma imkânı sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tesislerinde konuk olan minik misafirleri tarafından da teşekkür aldı. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. Akademi Tesisleri’nde misafir olan minik Ecrin Kılıçaslan, yaptığı resmin yanına yazdığı yazıda duygu ve düşüncelerini paylaşarak Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’e teşekkür etti. Minik Ecrin, duygu dolu yazısında şunlara yer verdi:

“Deprem olduğu için korktum. KAYMEK’i sevdim. Çay içtik, oturduk, resim yaptık. Buradaki her şeyi çok sevdim. Her şey güzel. Burada ve başka yerlerde daha güvenli hissediyorum. Diğer insanların da güvenli olmasını istiyorum. Korkunca evimi görmek istemiyor, görünce korkuyor, güvensiz oluyordum. Evimi sevmiyor gibi oluyordum. Ama evimi çok özlüyorum. Güvenli olduğum yerler buralar. KAYMEK’i seviyorum ve teşekkür ediyorum.”

BÜYÜKŞEHİR’DEN TERMİNAL, HASTANE, CAMİ VE TESİSLERE ÇORBA DESTEĞİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremin yaralarını sarmak ve mücadelenin direncini arttırmak adına faaliyetlerini çeşitlendirerek sürdürüyor. Bu kapsamda Kayseri Şehir Terminali ve Devlet Hastanesi ile camiler ve sosyal tesislerde bulunan vatandaşlar ile depremden etkilenerek Kayseri’ye gelen misafirlerin içini ısıtmak için çorba ikramında bulunuyor.

ULAŞIM A.Ş.’DEN İSABETLİ UYGULAMA

Büyükşehir Belediyesi, depremzedeler için imkânlarını seferber ederken, her fırsatı da yaraları sarmak için değerlendiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım A.Ş. yetkilileri, otobüslerde bulunan ve sahibi tespit edilemeyip kayıp eşya olarak kayda geçen toplam 40 bin 880 TL’yi depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Türk Kızılay’ına teslim etti.