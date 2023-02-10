Son Dakika

Minik Ecrin'den büyük davranış

GÜNDEM 10.02.2023, 13:00
Minik Ecrin'den büyük davranış

KAYMEK Akademi’de kalan Minik Ecrin de, Büyükşehir Belediyesi’ne duygu dolu bir teşekkür yazısı yazdı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Depremden etkilenerek evlerinden sokaklara çıkan vatandaşları salon ve tesislerde konuk eden Büyükşehir Belediyesi, misafirlerine çorba ve çay hizmeti de verirken, 7/24 olarak verilen hizmetlere ek olarak Alo 153 İletişim Merkezi’nden bilgi almak isteyenlerle de ilgilenerek vatandaşlara destek oldu.

TÜM SALON VE TESİSLER HALKIN HİZMETİNDE OLDU

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatı ile evlerinden sokaklara çıkan vatandaşlara açılan Büyükşehir Belediyesi ve bağlı bulunduğu salon ile tesisler de dâhil otobüs ve tramvaylarda da barınma hizmeti gerçekleştirilirken, sıcak ortamda ve çay ile çorba ikramı da yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’nde temizlik hizmetleri de ihmal edilmezken, vatandaşların sağlıklı ve temiz ortamda barınma imkânından faydalanması sağlandı.

ALO 153’TE 2 GÜNLÜK SÜREÇTE DEPREME İLİŞKİN 8 BİNİ AŞKIN ÇAĞRI YANITLANDI

Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi aracılığı ile ‘Barınma talepleri, gıda yardımı, araç yardımı, kıyafet yardımı, AFAD ve Kızılay için gönüllü çalışma talepleri, tramvay ve otobüs talepleri, terminal lavabolarının ücretsiz olması, tramvay ücretsiz olması, bağış bilgileri, toplanma alanları bilgileri ve ekmek talebi’ gibi konuların da bulunduğu 2 günlük süreçteki toplam 12 bin 510 çağrının 8 bin 357’si yanıtlanarak vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üretildi.

MİNİKLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Depremle sallanan ve sokaklara çıkan Kayserili vatandaşlara ilk andan itibaren kucak açarak barınma imkânı sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tesislerinde konuk olan minik misafirleri tarafından da teşekkür aldı. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. Akademi Tesisleri’nde misafir olan minik Ecrin Kılıçaslan, yaptığı resmin yanına yazdığı yazıda duygu ve düşüncelerini paylaşarak Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’e teşekkür etti. Minik Ecrin, duygu dolu yazısında şunlara yer verdi:

“Deprem olduğu için korktum. KAYMEK’i sevdim. Çay içtik, oturduk, resim yaptık. Buradaki her şeyi çok sevdim. Her şey güzel. Burada ve başka yerlerde daha güvenli hissediyorum. Diğer insanların da güvenli olmasını istiyorum. Korkunca evimi görmek istemiyor, görünce korkuyor, güvensiz oluyordum. Evimi sevmiyor gibi oluyordum. Ama evimi çok özlüyorum. Güvenli olduğum yerler buralar. KAYMEK’i seviyorum ve teşekkür ediyorum.”

BÜYÜKŞEHİR’DEN TERMİNAL, HASTANE, CAMİ VE TESİSLERE ÇORBA DESTEĞİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremin yaralarını sarmak ve mücadelenin direncini arttırmak adına faaliyetlerini çeşitlendirerek sürdürüyor. Bu kapsamda Kayseri Şehir Terminali ve Devlet Hastanesi ile camiler ve sosyal tesislerde bulunan vatandaşlar ile depremden etkilenerek Kayseri’ye gelen misafirlerin içini ısıtmak için çorba ikramında bulunuyor.

ULAŞIM A.Ş.’DEN İSABETLİ UYGULAMA

Büyükşehir Belediyesi, depremzedeler için imkânlarını seferber ederken, her fırsatı da yaraları sarmak için değerlendiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım A.Ş. yetkilileri, otobüslerde bulunan ve sahibi tespit edilemeyip kayıp eşya olarak kayda geçen toplam 40 bin 880 TL’yi depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Türk Kızılay’ına teslim etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9