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Minibüs ve dolmuşlar taksiye dönüşecek

GÜNDEM 27.10.2022, 09:49
Minibüs ve dolmuşlar taksiye dönüşecek

İhtiyaç Fazlası Minibüs ve Taksi Dolmuşların Taksiye Dönüştürülmesi ile 500 Engelsiz Taksi Düzenlemesi teklifleri, İBB tarafından UKOME gündemine getirildi. Her iki teklif de detaylı konuşulmak üzere alt komisyona havale edildi. 1 Kasım’da hizmet vermeye başlayacak 7 deniz hattının da ücret tarifesi belirlendi.İSTANBUL (İGFA) - Ekim ayı UKOME (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısında, İBB tarafından; engelli ve dezavantajlı vatandaşlara öncelikli ‘İstanbul Genelinde Çalışan Minibüs ve Taksi Dolmuş Güzergâhlarının Düzenlenmesi - İhtiyaç Fazlası Minibüs ve Taksi Dolmuşların Taksiye Dönüştürülmesi’ ile ‘500 Engelsiz Taksi Taşımacılığı’ ile teklifleri gündeme sunuldu. Toplantı, İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya’nın yönetiminde gerçekleştirildi.

1803 Minibüs ile 322 Dolmuş Dönüşecek

İBB, son yıllardaki yatırımlarla raylı sistemlerle rekabet edemeyecek konuma gelen 5599 minibüsler ile 322 taksi dolmuşu taksiye dönüştürmek için, konuyu UKOME gündemine taşıdı. Mevcut metrolar dikkate alındığında, İstanbul genelinde 3300 minibüsün yeterli olacağı tespit edildi.

Esnaf Taahhütname İmzalayacak

Taksiye dönüşecek minibüs ve dolmuş sahiplerinin İBB’nin araç ve şoförlerle ilgili şartlarını kabul ettiklerine dair taahhütname imzalayacağına dikkat çeken İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, “Yolcu/güzergah seçme, kaba davranış, fazla ücret alma konularında cezası olmayan şoförleri çalıştırılmayacak. İBB tarafından belirlenecek kılık/kıyafeti standardına uyulacak. Ulaşım Akademisi eğitimlerinde başarılı olanlar şoförlük yapacak. Araçlar da İBB’nin belirlediği kalite, konfor ve teknik özeliklere sahip olacak” diye konuştu.

Talepler ve Şikayetler Yoğun

Buğra Gökçe, bütün toplu ulaşım araçların engelli ve dezavantajlı grupların kullanımına uygun olmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Kamu öyle bir sistem kurmalı ki engelli ve dezavantajlı gruplara öncelik tanınsın. İBB Çözüm Merkezi’ne engellilerin taksiye ulaşımı ve taksi sorunlarının çözümü konusunda çok sayıda şikayet geliyor” dedi.

2018’den Beri İBB Gündeminde

Kasım 2021’de 750 minibüs ile 250 dolmuşu taksiye dönüştürdüklerini hatırlatan İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da  aynı süreçte kentteki taksi ihtiyacını dikkate alarak 5.000 yeni taksi teklifini UKOME’ye sunduklarını, ancak kabul görmediğini kaydetti. Taksiye dönüşüm çalışmasının 2018 yılında eski İBB Yönetimi döneminde başlatıldığına dikkat çeken Cihan, “Yeni taksi araçlarında ve sisteminde birçok iyileştirme yapacağız” dedi.

Değerlendirmelerin ardından oylamaya sunulan teklif, oy çokluğuyla, detaylı bir şekilde yeniden değerlendirilmek üzere alt komisyona havale edildi.

Tüm Engelleri Aşan Taksi Sistemi

İBB tarafından hazırlanan ‘500 Engelsiz Taksi Sistemi’ teklifi de UKOME gündemine sunuldu. Utku Cihan, İstanbul’da 370 bin engelli birey olduğunu, dezavantajlılarla  bu sayının 1 milyonu bulduğunu söyledi. İstanbul’da en az 500 araçla hizmet verilmesi gerektiğini tespit ettiklerini ifade eden Cihan, yeni taksi sistemiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Engelli ve dezavantajlı bireylere özel veya öncelik verecek bir uygulamayla, araçlar geniş hacimli araçlarla görme, işitme engelli bireyler için özel donanımlara sahip. Hem brail alfabesi hem sesli anons, akıllı iç bilgilendirme sistemleri, akıllı tepe lambaları ile donatılmış olacak. Toplu ulaşımda en temel entegrasyon merkezine tam entegre olacak takside, kredi kartı ve İstanbulkart gibi ödeme seçenekleri bulunacak. Engellilerin araca binip inebilmesi için rampa sistemleri olacak. Araçlardaki şoförler toplu ulaşım aracı kullanım belgesine sahip olacak. Taksilerin İBB tarafından doğrudan veya İBB tarafından işletilmeleri durumunda şoförler maaş, SGK izin gibi özlük korumalarına da sahip bulunacak. Taksiyi dezavantajlı bir vatandaş bu aracı kullandığında normal taksi tarifesi üzerinden ödeme yapacak. Diğer vatandaşlar ise yüzde 30 artırımlı ücretle bu taksileri kullanabilecek.”

Konuşmaların ardından oylamaya sunulan 500 Engelsiz Taksi teklifi, oy çokluğuyla, detaylı bir şekilde yeniden değerlendirilmek üzere alt komisyona havale edildi.

Yeni Deniz Hatları 1 Kasım’da Başlıyor

Eylül 2022’de alınan UKOME kararı ile kurulan deniz hatlarının ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifi kapsamında ise 7 hattın ücretleri belirlendi. 1 Kasım’da hizmet vermeye başlayacak deniz hatlarının ücret tarifesi ise şöyle olacak:

2,80 millik Çengelköy – Kabataş Hattı 9,47 lira, 5,10 millik Beşiktaş – Eyüp Hattı 11,50 lira, 6,07 millik Kadıköy – Eyüp Hattı 11,50 lira, 14,40 millik Avcılar – Kadıköy Hattı 28,74 lira, 17,51 millik Avcılar – Bostancı 31,85 lira, 7,60 millik Maltepe – Adalar Hattı 21,90 lira, 8 millik Bostancı – Kabataş Hattı ise 11,50 lira.

Deniz Taşımacılığı Ücreti Mil Üzerinden

İBB, İstanbulkart gelirinin maliyeti karşılama oran yüzde 25’e kadar düşen deniz taşımacılığını desteklemek için; “Deniz Taşımacılık Hat ücret tarifesinin mil bazlı olarak düzenlenmesi”ni teklif etti. Karar oy birliğiyle kabul edildi.

Deniz ulaşımında mevcut durumda uğramalı hatlarda mesafeye bakılmaksızın tek bilet ücreti alınıyor. Ücret 2 iskele için de 10 iskele için de 7.67 lira. Mesafe arttıkça işletme maliyeti ve yolculuk süresi artması dikkate alınarak, yeni ücret tarifesi mil üzerinde belirlendi. Buna göre; 1 milden sonra her mil başı ücrete 1 lira eklenecek. Denizden karaya ve karadan denize kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile yapılan yolculuklarda, aktarmalarda mevcut aktarma ücretlerinin yüzde 50 alınacak. Ücretler, 5 mil sonrası sabitlenecek.

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