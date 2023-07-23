Mini Terminal ve Yufka Evi'ne Büyükkılıç'tan inceleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri-Adana karayolunda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı son aşamaya gelen Mini Terminal ve Yufka Evi ile yol kenarı İncesu yöresel ürünlerinin satılacağı tesiste incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda İncesu’da yatırımları ve hizmetleri incelediği teknik gezi düzenledi.

Başkan Büyükkılıç’a inceleme sırasında İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman da eşlik etti.

BÜYÜKŞEHİR, İNCESU’YA YATIRIMLARINI YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Yüklenici firma yetkililerinden son durum hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu’ya yatırımlarını yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda İncesu’muzun hemen girişine yakın Adana yolu güzergâhında mini terminali, içerisinde dükkânlarımızı, aynı zamanda yöresel ürünlerin hem üretileceği hem de pazarlanacağı boyutuyla butik bir iş merkezimiz tamamlanma aşamasına gelmiş durumda” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, bu projenin İncesu ilçesine ve bölgeye hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise bölge için ihtiyaç olan projenin sonuna gelindiğini vurguladı.

