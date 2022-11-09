Mimarsinan'da çay buluşması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Mahallesi’nde sıcak çay eşliğinde, hem esnaflarla hem de bölge sakinleri ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Büyükkılıç, esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, hayırlı, bereketli işler dilerken, vatandaşlarla da bir araya geldi. Büyükkılıç, sıcak ve samimi bir ortamda çay eşliğinde vatandaşlarla sohbet ederken, talep ve önerilerini de dinledi.

Vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmeyen Başkan Büyükkılıç’a, mahalle sakinleri ilgi ve alakasından dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Melikgazi’mizin güzel semtlerinden Mimarsinan’ı ziyaret ederek, hem esnaflarımızla hem de bölge sakinlerimizle hasbihal ettik. Gönül dostu güzel insanlarla içtiğimiz çayın tadı da bir başkaydı doğrusu. Rabbim kazançlarını bereketli, işlerini rast getirsin” diye konuştu.