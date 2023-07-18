Mimar Sinan 435'ncü ölüm yılında anıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan’ın 435. vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Mimarlık tarihine, yapmış olduğu eşsiz eserlerle damga vuran Mimar Sinan, vefatının 435’inci yılında yâd ediliyor.

Kayseri'nin Ağırnas Köyü'nde 1490'da doğan ve 17 Temmuz 1588’de hayata gözlerini yuman Sinan’ın ebediyete dek anılacağını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesajında, “17 Temmuz 1588’de hayatını kaybeden ve Kayseri’mizin gururu, bugün bile hâlâ ayakta olan modern yapılara meydan okuyan eserleri ile hizmet eden ve dünyaya mâl olan eşsiz değerimiz Mimar Sinan’ı vefatının 435. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, doğal güzellikleri, hayırsever ve kadirşinas insanı, kurum, kuruluşlarının dayanışması, idarecisi ve kent sakinlerinin birlik, beraberlik ve dayanışması ile müstesna bir şehir olan Kayseri’nin, makarr-ı ulema makarr-ı evliya diyarı olduğu manevi iklimle de bir başka güzel olduğunu ifade etti.

Kayseri’nin manevi mimarları arasında yer alan büyük deha Mimar Sinan gibi Anadolu’yu imar eden Allah dostlarını rahmetle andıklarını ifade eden Büyükkılıç, “Bu kadim şehirde eşsiz, hiçbir şekilde paha biçilmez bir medeniyet mirasının varisleri olarak bu hazinenin kıymetini bilmeli, şükretmeli ve bu zenginlikleri kuşaktan kuşağa gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmalıyız. Öyle ki sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bildiğimizi de Allah dostlarının, büyük işler başararak bu coğrafyada büyük izler bırakan derin şahsiyetlerin öğretilerine sahip çıkıp, hayatımıza uygulayarak göstermiş oluruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Mimar Sinan’ın eserlerine, emeğini ve ilmini esirgemediği kadar ruhunu da kattığına vurgu yaparak, “17 Temmuz 1588’de hayata gözlerini yuman ve Kayseri’mizin gururu, dünyaya mâl olan eşsiz değerimiz Mimar Sinan ebediyete dek anılacak. Eserlerine, emeğini ve ilmini esirgemediği kadar ruhunu da katan Koca Mimar, adeta bu ölümsüz eserleri inşa etmiş, bizlere, bu cennet vatana hediye etmiştir” ifadelerini kullandı.

Medeniyetlerin beşiği Kayseri’den çıkarak, dünyaya mâl olmuş mimarlık dehası Mimar Sinan’ı anmaya ve sanatını anlatmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Büyükkılıç, mesajına şöyle devam etti: “Mimar Sinan’ın adını ilelebet yaşatacağız inşallah. Türkiye’nin en büyük millet bahçesi olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde ‘Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi’ kuruyoruz. Bu sayede kendisine olan minnet borcumuzu kısmen de olsa eserlerini koruyup gözeterek ödeyeceğimiz cennet mekân Mimar Sinan’ı saygı, rahmet ve minnet ile andığımı bir kez daha yinelemek istiyorum.”

Başkan Büyükkılıç mesajının sonunda, eserleri halen dimdik ayakta olan, dua alan, rahmetle yâd edilen Mimar Sinan’ın, kişiliği ve mesleki dehasıyla ilham kaynağı olmuş örnek bir şahsiyet olduğunu da sözlerine ekledi.