Mimar adayları Nilüfer’de gerçekleştirilen uygulamaları inceledi

Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Şehircilik ve Kent Planlama dersini Nilüfer Belediyesi’nde işledi. Geleceğin mimarları, Nilüfer Belediyesi’ndeki şehir planlama ve imar uygulamalarını, yetkin isimlerden detaylı olarak öğrendi.BURSA (İGFA) - İnsan odaklı çalışmaları, planlı kent uygulamalarıyla Türkiye’de birçok kuruma örnek olan Nilüfer Belediyesi, üniversite öğrencilerin geleceğine de ışık tutuyor. Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret eden çeşitli üniversitelerden öğrenciler, uygulamaları yerinde inceleme fırsatı buluyor. Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri de, “Şehir ve Kent Planlama” dersinin bir konusunu Nilüfer Belediyesi’nde işledi. İnşaat yüksek mühendisi olan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Demiröz, Nilüfer Belediyesi Plan ve Proje Müdürü ve harita mühendisi Sinan Sarıbal, İmar ve Şehircilik Müdürü mimar Buket İnceoğlu, Nilüfer Belediyesi personeli şehir plancısı Onur Acar, öğrencilere bilgi, deneyim ve tecrübelerini aktardı.

Nilüfer’deki şehir planlama ve imar uygulamaları, arazi-arsa düzenleme çalışmaları ile inşaat ruhsat süreçleri hakkında bilinçlenen öğrenciler, merak ettiği sorulara da yanıt buldu. Öğrencilere, Nilüfer’deki uygulamaları içeren sunumun yapıldığı buluşmada, Bursa ve Türkiye’deki imar durumlarıyla ilgili paylaşımlarda da bulunuldu.