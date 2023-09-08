Milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Ankara ve Adana’da gerçekleştirilen iki operasyonda 7 milyondan fazla kaçak makaron ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde 8 milyon 682 bin liralık kaçakçılık girişimlerinin önüne geçildiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibinin ülke genelinde sürdürdüğü istihbari faaliyetler ve saha çalışmalarının sonucunda yüklü miktarda kaçak makaron ele geçirildi.

Tütün Özel Ekibinin koordinasyonunda yürütülen operasyonların ilkinde, Ankara Yenimahalle’deki bir iş yerine baskın düzenleyen ekipler yapılan kontrollerde çok sayıda sahte bandrollü ve piyasaya sürülmeye hazır makaron tespit etti. Arama ve incelemeler sonucu toplam 3 milyon 540 bin adet boş makaron ele geçirildi. Yakalanan kaçak makaronun 1 milyon 182 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

İkinci operasyonda ekiplerin adresi Adana oldu. Ticaret Bakanlığı Tütün Özel Ekip, Adana Gümrük Muhafaza ekipleri ve Jandarma ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü operasyonda bir kamyonda 3 milyon 712 bin 500 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yapılan tespitlerde dolu makaronların 7 milyon 500 bin lira değerinde olduğu anlaşıldı.

Yürütülen iki operasyonda toplam 7 milyon 252 bin 500 kaçak makarona el konuldu. Makaronların değerinin 8 milyon 682 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmalar Ankara ve Adana Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürüyor.