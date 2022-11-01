'Milyonerlerin Ekimi'nde 693 talihli ekstra ikramiye kazandı

Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran “Milyonerler Ekimi”nin 31 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen çekilişinde 4 bilen 236 talihli toplamda ekstra 5 milyon TL kazandı.İSTANBUL(İGFA) - Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto, “Milyonerler Ekimi”nde 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılan 14 çekilişte 693 talihliye toplam 70 milyon TL ekstra ikramiye dağıttı.

31 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişte 4 bilen 236 talihli toplam 6 milyon 271 bin 428 TL’lik ikramiyeyi, kişi başı 26 bin 573 TL olarak paylaştılar.

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “Sisal Şans ailesi olarak, Milyonerler Ekimi’nin son çekilişinde 4 bilerek ekstra 5 milyon TL’lik ikramiyeyi kazanan talihlilerimizi tebrik ediyoruz. Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Ekimi’nde gerçekleşen 14 çekilişle 70 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” ifadelerine yer verildi.