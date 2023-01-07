Milli Yol'dan Eşitti‘ye ziyaret

Beyaz Baston Görme Engelliler haftası kapsamında Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Furkan Uğur Eşitti‘ye Milli Yol Partisi’nden üst düzey ziyaret geldi.KOCAELİ (İGFA) - Milli Yol Partisi Genel başkanı Remzi Çayır ve Genel Başkan Yardımcısı Osman Kozan Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti ile bir araya geldi. Beyaz baston görme engelliler haftası ile ilgili konuşan Milli Yol Partisi Genel başkanı Remzi Çayır, "Biz yeni kurulan bir partiyiz, partimizde toplumun tüm kesimlerine yer vermeye çalışıyoruz. Özellikle engelli kardeşlerimizin bizim için önemi çok büyük. Rahmetli Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu da engelli vatandaşlarımız ile ilgili konularda hassas davranırdı. Biz engelli vatandaşlarımızı onun bize bir emaneti olarak görüyoruz. Seçime girmeye hak kazandıklarını belirten Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Millet Vekilliği aday listelerinde de engelli vatandaşlara önemli bir kontenjan ayıracağız" diye konuştu.

Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Rahmetli Muhsin Başkan ile çocukluğumda tanışmıştım, bu ziyaretiniz bana onu hatırlattı. Engelli vatandaşlar olarak ona minnet duygularımız var. Verdiği önerge ile meclisteki özürlü ibaresinin engelli ibaresi olarak değişmesini sağlamıştı" dedi.

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