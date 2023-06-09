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Milli teknolojinin genç neferleri

GÜNDEM 09.06.2023, 19:00
Milli teknolojinin genç neferleri

TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmaları kapsamında ödüller sahiplerini buldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Yüzyılı'nın gerçek sahipleri olarak gördükleri gençleri desteklemeye devam edeceklerinin sözünü verdi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'yi kendi teknolojisini geliştiren, ihraç eden bir ülke haline getirmek için çalıştıklarını belirterek, "Gençlerimizi, her zaman güçlü Türkiye Yüzyılı'nın gerçek sahipleri olarak görüyor ve tüm imkanlarımızla destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kacır, ATO Congresium'da düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, küresel rekabetin hızlandığı dünyada, siyasi ve ekonomik bağımsızlığın ancak bilim ve teknolojiye yatırım yapmakla mümkün olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ışığında yola koyulduklarını vurgulayan Kacır, "Türkiye'yi kendi teknolojisini geliştiren, rekabetçi şekilde ihraç eden bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz. Bu yolda emin olun en büyük gücümüz, en önemli yol arkadaşımız yine çok değerli gençlerimizsiniz. Gençlerimizi, her zaman güçlü Türkiye Yüzyılı'nın gerçek sahipleri olarak görüyor ve tüm imkanlarımızla destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

BİLİM VE ARAŞTIRMA

"TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları"nın bilime ve araştırmaya gönül vermiş gençlerin buluşma noktası olduğuna dikkati çeken Kacır, "Birçoğunuz uykusundan feragat etti. Sabır acıdır ama kuşkusuz meyvesi de bir o kadar tatlıdır. 65 bine yakın öğrenci, 42 bini aşkın proje içinden adım adım finale yükseldiniz. Bu yoğun ilgi, gençlerimizin araştırmaya ve bilime yönelik somut bir göstergesi. Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kacır, Cumhuriyetin gelecek yüzyılının, 'Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarının gençlerin olacağına dikkati çekerek, tam bağımsız Türkiye'nin taşlarının el ele dizileceğini kaydetti. Bakanlık olarak bu doğrultuda, gençlere yatırım yapmaktan hiç vazgeçmediklerini ve vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Kacır, "Araştırma desteklerinden bilim merkezlerine, burslardan festivallere, laboratuvarlardan şenliklere gençlerimizi bilime, eğitime, teknolojiye ısındıracak adımlar atıyoruz. Geçtiğimiz ay TEKNOFEST'i İstanbul'da yaptık. Orada, her gencimizin gözünde, ülkemizi teknolojinin gücü üzerinde yükseltme iradesinin, azminin ışığını gördük." dedi.

139 PROJE, 100 MİLYON LİRA DESTEK

Kalkınma Ajansları ile, ortaokul ve lise öğrencilerine yazılımdan fen bilimlerine, girişimcilikten kariyer planlamaya kadar birçok konuda 139 projeye 100 milyon liranı üzerinde destek sağladıklarını belirten Kacır, "Toplumumuzu bilimle buluşturmayı hedeflediğimiz bilim merkezlerinin sayısını 8’e çıkardık. Bu sayı önümüzdeki dönemde daha da artacak. Bugüne kadar bilim merkezlerimizi 6 milyonda fazla vatandaşımız ziyaret etti. 530 bin ortaokul ve lise öğrencimiz, bilim merkezlerinde gerçekleştirilen eğitim atölyelerine katıldı. Önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek olan Üçüncü Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması birincisini göndereceğiz." diye konuştu.

Öte yandan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yarışmada, lise grubunda 53 şehrin temsil edildiğine dikkati çekerek, "Lise grubundan 436 öğrenci temsil ediliyor, bunların 237'si kız, 199'u erkek. Ortaokul grubunda ise 356 öğrencimiz var, bunların 218'i kız, 138'i erkek. Dolayısıyla bu rakamlar kızlarımızın dünyaya verdiği mesaj anlamında çok kıymetli. Geleceğin bilim-teknoloji tabanıyla çözüm oluşturacak kızlarımız. Ben bütün öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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