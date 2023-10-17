Milli sporcuların öğretmen atamaları sonuçlandı

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 141 millî sporcunun sözleşmeli öğretmen olarak atamaları gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan duyuru doğrultusunda, millî sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atama işlemleri bugün tamamlandı.



Buna göre, uluslararası spor müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden millî sporculardan beden eğitimi alanında 141 kontenjana atama yapıldı.



Öğretmen olarak ataması gerçekleşenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra görevlerine başlayabilecek.



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