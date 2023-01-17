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Milli Savunma Bakanlığı'ndan şehit uzman çavuşlara taziye
GÜNDEM 17.01.2023, 21:34
Milli Savunma Bakanlığı, Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu şehit olan jandarma uzman çavuşlar Eren Öztürk ve Yasin Eroğlu için taziye mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Mersin'de yaşanan kazada şehit olan uzman çavuşlar için Milli Savunma Bakanlığı taziye mesajı yayımladı.
Bakanlık paylaşımında, "17 Ocak 2023 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
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