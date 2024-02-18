Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'NATO' paylaşımı

Türkiye'nin NATO'ya katılışının 72. yıl dönümü. Milli Savunma Bakanlığı, paylaştığı video ile Türkiye'nin, güçlü ve güvenilir bir üye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da NATO'ya önemli katkılarda bulunmayı sürdüreceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin, güçlü ve güvenilir bir üye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da NATO'ya önemli katkılarda bulunmayı sürdüreceğini duyurdu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin NATO'ya katılışının 72'nci yıl dönümünü kutlarken, "Ülkemiz ittifaka dahil olduğu günden bu yana üstlendiği her türlü görevi başarıyla yerine getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. Türkiye; NATO Kara Komutanlığına ve NATO kuvvet yapısındaki yüksek hazırlık seviyeli kara kuvveti karargâhından biri olan NATO Hızlı Konuşlandırılabilir Kolordu Karargâhı’na da (3’üncü Kolordu Komutanlığı) ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemiz, NATO’nun güçlü ve güvenilir bir üyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da NATO’ya önemli katkılarda bulunmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusu olarak ittifakın merkezinde yer aldığı vurgulandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1759152984766681309