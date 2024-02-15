Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Brüksel'de

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ilk oturumuna katıldı.BELÇİKA (İGFA) - Brüksel’de bulunan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere NATO Karargâhı’na geldi.

Bakan Yaşar Güler Karargâh’a gelişinde; Türkiye’nin NATO Daimî Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, NATO Türk Askerî Temsil Heyet (TMR) Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. NATO’nun oturumlarına katılacak olan Bakan Yaşar Güler ayrıca bazı müttefik ülkelerin Savunma Bakanları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

NATO’daki Savunma Bakanları Toplantısı’nın birinci oturumuna katılan Bakan Yaşar Güler, toplantının gerçekleştirildiği salona gelişinde birçok ülke Savunma Bakanı ile ayaküstü selamlaşarak sohbet etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in açılış konuşması ile başlayan NATO Savunma Bakanları Toplantısı devam ediyor.