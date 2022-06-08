Milli Piyango'dan 'özel' ve 'uzun' çekiliş!

Milli Piyango 21 Haziran en uzun gün özel çekilişinde bir kişi 4 milyon TL kazanacak.İSTANBUL (İGFA)- 21 Haziran'a özel çekilişe hazırlanan Milli Piyango, o güne özel olarak büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş tekrarlanacak.

Özel gün biletlerini satışa sunan şirket, bilet fiyatlarını tam 30 TL, yarım 15 TL ve çeyrek bilet 7,5 TL olarak belirledi.

Birinci kategoride verilecek 4 Milyon TL’lik büyük ikramiyeye ek olarak, ikinci kategori çekilişinde de 10 talihlinin 1’er milyon TL‘lik ikramiye kazanma şansı olacak.

Oyun severler, 21 Haziran en uzun gün özel çekilişi biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabilecek.