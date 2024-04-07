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'Milli Park'lar ziyaretçilerini bekliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki milli parklar ve tabiat parkları, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde doğayla iç içe olmak isteyen ziyaretçilerini bekliyor

GÜNDEM 07.04.2024, 17:33
'Milli Park'lar ziyaretçilerini bekliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki milli parklar ve tabiat parkları, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde doğayla iç içe olmak isteyen ziyaretçilerini bekliyor.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DKMP Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğundaki milli parklar ve tabiat parkları; havası, suyu, tarihi-doğal kaynak değerleri, tabii görünümleri ve sakin ortamları ile vatandaşlara eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sunuyor.

Şehir yaşamından uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için bu tür alanlar, özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde cazibe merkezi haline geliyor.

DKMP yönetiminde 49 milli park, 265 tabiat parkı, 31 tabiatı koruma alanı, 110 tabiat anıtı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 ramsar alanı, 108 sulak alan olmak üzere toplam 662 korunan alan bulunuyor.

9 günlük bayram tatilinde korunan alanlara yönelik ziyaretçi sayısında artış yaşanacağını göz önüne alarak vatandaşların, milli parklar ve tabiat parklarından herhangi bir aksilik yaşamadan huzur içinde yararlanabilmeleri için gerekli tüm tedbirleri alındı. Bu kapsamda sahada bulunan bütün tesislerin bakım ve tadilatları yapılarak kullanılır hale getirildi. Sahaların temizliğinin sağlanması hususunda önlemler artırıldı. Alanlarda yeteri kadar görevlinin hazır bulundurulması için planlamalar yapıldı. 

2023 YILI RAMAZAN BAYRAMI'NDA 1 MİLYON 333 BİN 718 KİŞİ KORUNAN ALANLARI TERCİH ETMİŞTİ

Geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinde 1 milyon 333 bin 718 kişi ziyaret edilirken en çok ziyaret edilen alanlar arasında Muğla'da yer alan Marmaris Milli Parkı 322 bin 320 kişi ile birinci olmuştu. Bu bölgeyi 248 bin 127 kişi ile Kocaeli'de yer alan Ormanya Tabiat Parkı ve 123 bin 500 kişi ile Gaziantep'te bulunan Burç Tabiat Parkı izlemişti. 2023 yılı genelinde ise doğayı keşfetmeyi seven 63 milyon 679 bin 581 kişi korunan alanlarla buluşmuştu.​​

BAKAN YUMAKLI: “KORUNAN ALANLARIMIZ İÇİN VATANDAŞLARIMIZDAN HASSASİYET BEKLİYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye topraklarının zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu belirterek, bu değerleri koruyup geliştirmek için önemli çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekti. Ülkenin zengin biyoçeşitliliğini barındıran korunan alanların, vatandaşlar tarafından bilinip takip edilmesinin önemine dikkati çeken Bakan Yumaklı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin, DKMP Genel Müdürlüğü bünyesindeki milli parklar ve tabiat parklarının ziyaret edilmesi için önemli bir fırsat olduğunun altını çizdi.

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