Milli Muharip Uçak ve SİHA lastikleri görücüye çıktı

Türkiye'nin tek çatı altında en büyük lastik üretim tesisi olmasının yanında, araştırma ve geliştirme olanaklarıyla yurt dışından bilgi transferi olmadan kendi teknolojisini üretmesiyle öne çıkan Petlas, 25-28 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO 2022'de en yeni askeri lastiklerini sergiledi.İSTANBUL (İGFA) - Petlas, TAİ’nin geliştirdiği Milli Savaş Uçağı MMU ve Hürkuş, Bayraktar’ın ürettiği Akıncı ve TB2 SİHA’ların lastiklerinin yanı sıra BMC'nin Tulga ve FNSS'in PARS 4x4 STA ile ÖMTTZA 6x6, 8x8 zırhlı araç lastiklerini de ziyaretçilerle buluşturdu. Sanayi Bakanı Mustafa Varank da Petlas stantını ziyaret ederek askeri kara ve hava araçlarının yerlileştirilmesine katkılarından dolayı Petlas’a teşekkür etti.

Türkiye'de lastik sektöründe birçok ilki teknoloji transferi olmadan, kendi potansiyeliyle üretmeyi başaran Petlas, askeri hava ve kara araçları için ürettiği lastikleri SAHA EXPO, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda tanıttı. 390 yabancı firma, 567 yerli firmanın İstanbul Fuar Merkezi’nde ağırlandığı Uluslararası savunma sanayisi ihtisas fuarında Petlas, 2. salonda 2C-07 numaralı stantta; askeri sanayiye yönelik özel proje olarak geliştirdiği RM900 Plus, RM910, Explero PT425, Explero PT451 lastikleri ile Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, TAİ Hürkuş ve Milli Muharip Uçağı lastiklerini sergiledi. Fuara katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Petlas stantında ürünleri inceleyerek Petlas Kamu Satış ve İhale Müdürü Ümit Berber’den Milli Muharip Uçak, SİHA lastiklerine dair bilgiler aldı. Askeri kara ve hava araçlarının yerlileştirilmesine katkılarından dolayı Petlas’a teşekkür etti.

Dünya savunma sanayi temsilcileri Türkiye’de

Petlas’ın lastik sektöründe Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası olduğunu vurgulayan Petlas Kamu Satış ve İhale Müdürü Ümit Berber, SAHA EXPO'ya yönelik şu açıklamaları yaptı: “Toplam 57 ülkeden 1 yabancı başbakan 10 yabancı bakanın; 37’si genel kurmay başkanı, kuvvet komutanı gibi çok üst düzey olmak 37 ülkeden 60 heyete mensup 203 resmî delegasyonun ve 25 ülkeden 115 ticari delegasyonun katılacağı fuarın ülkemiz açısından anlamı oldukça büyük. Dünya savunma sanayi temsilcileri Türkiye’de ağırlanıyor. Biz de alanımızda oyun değiştiren yerli teknolojiyle tasarladığımız yenilikçi ürünlerimizi sergiledik. Petlas olarak böyle önemli bir fuarda yer almanın ve yerli teknolojimizi tanıtmanın sektöre olan katkılarımızı ortaya koyacağına inanıyoruz.”

Fuar kasım ayında Metaverse evreninde

SAHA EXPO Fuarı, fiziki bölümünün ardından 1 Kasım-1 Şubat arasında dünyada ilk defa olmak üzere Metaverse evreninde gerçekleşecek. Metaverse SAHA EXPO, 3 ay boyunca tüm dünyaya açık olacak. Firmalar, dünyanın her tarafından müşterileri ile avatarları aracılığıyla ya da video konferanslarla doğrudan etkileşime geçebilecek.