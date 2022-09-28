Milli Muharip Uçak 2023’te hangardan çıkıyor

Milli Muharip Uçak için TUSAŞ’ın içerisinde inşa edilen 65 bin metrekarelik alanda yoğun çalışma yürütüldüğüne dikkati çeken Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Prof. Dr. Erdal Çelik, 2023’te hangar çıkışı olacağını söyledi.İZMİR (İGFA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Prof. Dr. Erdal Çelik, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) “TUSAŞ’ta Ar-Ge ve Yerlileştirme/Millileştirme Faaliyetleri” konferansını vermek üzere İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin (İKÇÜ) misafiri oldu.

Rektör Prof. Dr. Saffet Köse’nin ev sahipliğinde yapılan konferansı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muhsin Akbaş, Prof. Dr. Yasin Bulduklu, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydoğan Savran, Genel Sekreter Nurettin Memur, Dekanlar, öğretim üyeleri ile çok sayıda mühendislik öğrencisi takip etti.

Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan ve Türkiye’nin teknoloji merkezi konumunda yer alan TUSAŞ ile ilgili bir sunum yapan Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Prof. Dr. Erdal Çelik, 4 milyon metrekarelik dev bir komplekste, Türkiye’nin en büyük, dünyada ise dördüncü sırada olan kompozit merkezine sahip olduklarını kaydetti.

Geleceğin projelerini genç mühendislerle birlikte yapacaklarını belirten Prof. Dr. Çelik, “Üniversitelerimizde, teknoparklarımızda yoğun çalışmalar yapıyoruz. Dünyanın dört bir tarafında ofislerimiz var ve bilgilerin yurt içine transferlerini sağlıyoruz. Uçak, İHA, helikopter, uzay sanayi alanlarında sadece yurt içi değil yurtdışındaki şirketlere de yoğun destek veriyoruz” dedi.

HANGAR ÇIKIŞI 2023’TE

Milli Muharip Uçak' ı (MMU) için TUSAŞ’ın içerisinde inşa edilen 65 bin metrekarelik alanda yoğun bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Prof. Dr. Erdal Çelik, MMU’ nun 2023’te hangar çıkışı olacağını söyledi.

Prof. Dr. Çelik, “Milli muharip uçağımızın (MMU) radar görünmezliği olacak. Hürjet’in uçuşunu da 2023 için planlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirilen ATAK Helikopter, zorlu "sıcak hava-yüksek irtifa" görevleri için optimize edilmiş olup, gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyeti ile öne çıkmaktadır. GÖKBEY helikopteri geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecektir” diye konuştu.

ÖĞRENCİYKEN PROJE YAPIN

Gençlerden gelen soruları yanıtlayan Üniversite İlişkileri Müdürü Süleyman Demir de, TUSAŞ’ta istihdam edilme koşullarıyla ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Demir, insan kaynakları olarak artık mezun gençlerin sosyal yetilerinin dikkate alındığını belirterek öğrencilik hayatında projelerde yer almalarının faydasına değindi. Üniversite İlişkileri Müdürü Süleyman Demir, “Öğrencinin okuldayken yer aldığı projelere de bakmaya başladık. Örneğin Teknofest için bir projesi var mı? Not ortalamaları da bir ölçüt. İlk 75 bin ’de üniversiteli olanlar veya sonrası için ayrı değerlendirmelerimiz var. Özetle üniversiteyi bitirmeden önce TUSAŞ’a girmeyi hedeflemeniz gerekir. Aynı şey Yüksek lisans ve doktora için de geçerli” dedi.