Milli Muharip'te bir aşama daha tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) ana entegratörlüğünü üstlendiği Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nde kritik aşamalar birer birer tamamlanıyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin en önemli savunma sanayisi projelerinden Milli Muharip Uçak'ın yapım sürecinde kritik bir aşama daha geçilirken, uçağın yapımında sona doğru yaklaşıldı. Paylaşılan görselde uçağın büyük ölçüde tamamlandığı görüldü.

Geçtiğimiz Kasım ayında iniş takımları üzerine alınan MMU prototipinin, F110 tipi motorlarının entegrasyonu da başarıyla tamamlandı.

Milli Muharip'in prototipine ait son fotoğrafta, uçağın montaj faaliyetlerinin büyük ölçüde tamamlandığı gözlendi.

Uçağın, Mart 2023’te motorlarını çalıştırarak hangardan çıkış yapması bekleniyor.

https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1612013322584616961

Öte yandan söz konusu paylaşımda, 2023 yılına ilişkin savunma sanayi hedefleri de vurgulandı.