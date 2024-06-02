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Milli haberleşme uydusu Türksat 6A yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yapım ve test aşamalarının tamamlandığını paketlenme sürecine geçildiğini belirterek ABD Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na gönderilmek üzere 4 Haziran Salı günü Ankara'dan yola çıkacağını açıkladı

GÜNDEM 02.06.2024, 13:00
Milli haberleşme uydusu Türksat 6A yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yapım ve test aşamalarının tamamlandığını paketlenme sürecine geçildiğini belirterek ABD Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na gönderilmek üzere 4 Haziran Salı günü Ankara'dan yola çıkacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6Anın uzaya gönderilmeye hazır hale geldiğini ve bu kapsamda paketleme işlemlerinin son aşamasına geçildiğini açıkladı.

Türksat 6A uydusunun entegrasyon ve testlerinin Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde gerçekleştirildiğini anımsatan Uraloğlu, "Uydu hizmetlerinde Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A ve Türksat 5B haberleşme uydularımız ile hizmetlerimiz sürdürüyoruz. Türkiyenin en önemli projelerinden olan yerli haberleşme uydusu Türksat 6A projemizde ise artık sona çok yakınız. Temmuz ayında uydumuzu uzaya göreceğiz" dedi.

TÜRKSAT 6A, SPACEX TESİSLERİNDEN UZAYA GÖNDERİLECEK

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın yapımını Türksat'ın öncülüğünde Tübitak Uzay, Aselsan, TUSAŞ ve CTECH gibi yerli sanayi kuruluşlarının desteğiyle tamamladıklarını anımsatarak, "Gururla söylüyorum ki ülkemizin en büyük AR-GE Projesi Türksat 6Ayı başarıyla tamamladık. Şimdi uzaya gönderme aşamasındayız. Uydumuzun paketleme işlemleri de USETte tamamlanmak üzere. 4 Haziran Salı günü ise milli gururumuz Türksat 6A uydumuz Ankaradan Antonov An-124 tipi uçakla ABD Floridada bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na doğru yola çıkacak. Yaklaşık 17 saat sürecek yolculuğun ardından Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'nda SpaceX tesislerinde hangara iniş yapacak uydumuzun, burada yolculuk testleri yapılacak. Ayrıca Türksat 6A'nın yakıt dolumu işlemleri de SpaceXe ait hangarda gerçekleştirilecek. Temmuz ayı ikinci haftasında da SpaceXe ait Falcon 9 roketi ile uzaydaki konumuna gönderilmesini planlıyoruz". diye konuştu.

Türksat 6A'nın en yüksek yerlilik oranıyla tamamlanabilmesinin arkasında Türksat tarafından başlatılan teknoloji transfer eğitim programının bulunduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin uydu operatörü Türksat tarafından başlatılan program ile Türksat 3A'nın yanı sıra Türksat 4A, Türksat 4B'nin yapımında Türksat mühendislerinin de yer alması sağlanmıştı. Ayrıca Türksat 5A'nın ve 5B'nin yapımında da yine teknoloji transfer programı kapsamında 12 Türksat mühendisi, uydu tasarım, üretim ve test başlıklarında bulundu. Ve şu anda da teknoloji transfer programı kapsamında uzay teknolojileri alanında eğitim alan Türksat mühendislerinin katkısıyla Türksat 6Ayı en yüksek yerlilik oranıyla ürettik" dedi.

Mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak Türksat 6A'nın Türkeye'nin uydu kapasitesini de önemli ölçüde artıracağını kaydeden Uraloğlu, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanması planlanan Türksat 6A'nın 7,5 kilovat güce sahip olduğunu anlattı. Uraloğlu, Türksat 6A uydusu bir yer sabit haberleşme uydusu olarak; TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş bir kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabileceğini söyledi.

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