Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu, 2 aylık aranın ardından 1 Aralık Perşembe günü yine yoğun gündemle toplanacak.ANKARA (İGFA) - Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak kritik toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyine yönelik olası kara harekatı olacak.

Toplantıda hem havadan hem de karadan cezalandırma atışlarıyla devam eden Pençe Kılıç Harekatı ele alınacak. Suriye’nin kuzeyindeki terör varlığına yönelik yeni bir kara harekat için çok yönlü değerlendirmeler yapılacak.

TRT Haber'in aktardığı habere göre, yılın 6'ncı ve son MGK toplantısında yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda gelinen son durum da değerlendirilecek.

FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede alınacak ilave tedbirler görüşülecek.

MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin görüşmelerde gelinen aşama da masada olacak.

Ayrıca Kıbrıs, Irak, Libya ve Kafkasya’daki gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapılacak