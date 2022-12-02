Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saat 10 dakika süren toplantının ardından "Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi" yayımlandı

Bildiride, Türkiye'nin güney sınırlarında icra edilen operasyonların tek hedefinin terör örgütleri olduğu belirtilerek, bölgede hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Toplantıda, terör örgütleri PKK/KCK, PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere millî birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu ve ilave tedbirlerin görüşüldüğünün de belirtildiği bildiride Türkiye'nin güney sınırlarında icra edilen operasyonların tek hedefinin terör örgütleri olduğu aktarıldı.

"KIBRIS TÜRKLERİNİN HAKLI DAVASINA DESTEK KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK"

Bu arada Türkiye'nin uzlaşmacı ve samimi yaklaşımı ile çözüm odaklı diyalog tekliflerine kayıtsız kalan Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuku ve antlaşmaları ihlal eden faaliyetlerine bir an evvel son vermesinin beklendiği vurgulanan MGK Bildirisi'nde, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci statüsünde kabulünden duyulan memnuniyet dile getirilmiş, Kıbrıs Meselesi’nde hakikatleri ve hakkaniyeti esas alan çözüm yollarını kapatma gayretlerinin akamate uğramaya mahkûm olduğu ve Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkleri’nin haklı davasına verilen desteğin kararlılıkla sürdürüleceği ve diğer uluslararası kuruluşlar ile ülkelerden benzer adımları beklediğimiz ifade edilmiştir. Bosna-Hersek ve Kosova'da meydana gelen son gelişmeler değerlendirilmiş, bölgedeki istikrar, huzur ve barış ortamının muhafazası için ayrılıkçı söylemler ve tek taraflı girişimlerden kaçınılması çağrısında bulunulmuştur" ifadeleri yer aldı.