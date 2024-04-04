Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplanıyor
Milli Güvenlik Kurulu, iki aylık aranın ardından bugün Beştepe'de toplanacak Toplantının öncelikli gündemi, Türkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak
Milli Güvenlik Kurulu, iki aylık aranın ardından bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi, Türkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak.ANKARA (İGFA) - Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl ikinci kez yine yoğun gündemle toplanacak.
Beştepe'deki kritik toplantının ilk başlığı terörle mücadele olacak
Bu kapsamda toplantıda Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için devam eden operasyonların genişletilmesi üzerinde durulması beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay içinde Bağdat'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları da değerlendirilecek.
MGK toplantısında, terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa'da yaşayan Türklere ve Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırıları da görüşülecek.
Bu konuda bugüne kadar atılan adımlar ve alınacak ilave tedbirler değerlendirilecek.
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