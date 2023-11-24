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Milli gururumuz TCG Anadolu, Kocaeli’ye geliyor

GÜNDEM 24.11.2023, 18:30
Milli gururumuz TCG Anadolu, Kocaeli’ye geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yaptığı görüşmede Cumhuriyetin 100. yılında milli gurur TCG Anadolu'nun Kocaeli’ye geleceğin söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin en büyük yerli ve milli gemisi TCG Anadolu, Kocaeli’ye geliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuyla ilgili olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileriyle görüştü. Türkiye’nin milli gururu TCG Anadolu, önümüzdeki günlerde İzmit Körfezi’ne demirleyerek Kocaelilileri selamlayacak. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’nin liman kentlerini ziyaret eden TCG Anadolu’yu Kocaeli’den ve çevre illerden yüzbinlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN GÖRÜŞTÜ

Türkiye’nin mavi vatanda yüzen en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, İzmit Körfezinde süzülecek. Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi olarak adlandırılıyor. TCG Anadolu, Cumhuriyetimizin 100. yılında Kocaelililerin ve çevre illerden geleceklerin ziyaretine açılacak. SİHA, Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı, Hürjet Hafif Taarruz Helikopterinin iniş-kalkış yapabildiği, son teknoloji gelişmiş silahlara sahip TCG Anadolu için Başkan Büyükakın ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Suda yüzebilen ve karada hareket edebilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı olan ZAHA’ları da taşıyan TCG Anadolu, İzmit Körfezine demirleyecek ve Kocaelilileri selamlayacak.

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