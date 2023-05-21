Milli Görüş Meclis'te

İlk defa seçimlere girerek 5 vekil çıkaran Yeniden Refah Partisi nde Kayseri den aday olan Önder Narin seçimler sonrası Kayseri İl Başkanlığı görevine geri döndü. Görevine tekrar dönen Başkan Narin kadrosunu güçlendirmeye başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sürpriz oy oranı ile dikkatleri üzerine çeken Yeniden Refah Partisi nde Kayseri il Başkanlığı Türkiye ortalamasının üzerinde oy aldı. İlgi odağı haline gelen ve önümüzdeki süreçte siyasete damga vurması beklenen partiye yeni isimler katıldı. Bu isimlerden biri ise İYİ Parti'den istifa ederek gelen Prof. Dr. Abdullah Özkırış oldu. Göz Doktoru olan Özkırış'ın rozetini Başkan Narin taktı.

Seçimler sonrası sessizliğini bozan Başkan Narin burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. "Yaklaşık 4-5 yıldır partimizi kapı kapı gezerek anlattık , birçok imkansızlığa rağmen mücadeleden vazgeçmedik , seçimler geldiğinde ise partimizi temsilen aday olduk. Adaylık sürecinde vatandaşımızın teveccühüne hayran kaldım. Bizlere oy vermese de sevgi ve ilgi gösteren seçmenimiz bizleri mutlu etti. Oylarını alamasak da gönüllerini almış olduk. Yeniden Refah Partisi nin özgül ağırlığı emin olun oy oranı ile ifade edilemez düzeyde. Bizlere %1 dahi oy alamazsınız diyenler bugün diğer dört siyasi partinin toplamından kat kat fazla oy aldınız diyorlar. Bu bir başarı olsa da emin olun bizim beklentimiz ve hedefimiz çok daha ilerilerde. Biz iktidarı hedefliyoruz ve çalışmalarımıza da bu şekilde devam ediyoruz. 28 Mayıs'ta Cumhur ittifakı adayı Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan rekor oyla yeniden seçilecek. Genel Başkanımız Dr Fatih Erbakan ile meclise giren Milli Görüş bu ülkeye önemli hizmetlerde bulunacaktır."

