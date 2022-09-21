Milli elektrikli trenler seri üretime başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli tren ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, Saatte 160 kilometre hıza uygun 'milli elektrikli trenlerin' seri üretimine başlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Almanyada demiryolları ulaşım teknolojileri fuarı InnoTrans 2022ye düzenlendi. Kovid-19 salgını nedeniyle iki defa ertelenen fuar, bu sene sürdürülebilir hareketlilik temasıyla ziyaretçilere kapısını açtı.

Fuara; 56 ülkeden 2 bin 834 şirket katılırken, Türkiyede katılımcılar arasında yer aldı.

Fuarın açılışına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın ve TÜRESAŞ stantları ziyaret etti. İkili görüşmeler de gerçekleştiren Karaismailoğlu, gazetecilere açıklama yaptı.

Karaismailoğlu, fuarın raylı sistemler sektörünün en büyük organizasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve onun şirketleri yanında pek çok Türk firmasının ürünlerini burada sergilediğine işaret eden Karaismailoğlu, Türkiyede 166 yıllık bir demir yolu kültürünün olduğunu belirtti. Türkiyenin demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Bundan sonra demir yolu sektöründe ihtiyaçlarımız çok daha artacak. Demir yolu sektöründeki yüksek teknoloji isteyen ürünlerin geliştirilmesi konusunda ülkemizde çok önemli çalışmalar var. Bu geliştirdiğimiz ürünleri dünyaya tanıtmak, hem de demir yolu sektörü için iş birliği alanında InnoTrans en önemli organizasyonlardan bir tanesi olduğu için burada güçlü bir şekilde varız" dedi.

"MİLLİ ELEKTRİKLİ TRENLERİN SERİ ÜRETİMİNE BAŞLANDIK"

Türkiyede 4 bin 500 kilometre demir yolu inşaatının sürdüğünü ve bunun artarak devam edeceğini kaydeden Karaismailoğlu, sadece yolcu taşımacılığında değil lojistikte de demir yolu sektörünün önemli olduğunu vurguladı.

Özellikle karbon emisyonunun azaltılmasında, yeşil enerjide ve tedarik zincirinde bağlantıların kurulmasında demir yolları vazgeçilmezimiz diyen Karaismailoğlu, saatte 160 kilometre hıza uygun 'milli elektrikli trenlerin seri üretimine başlandığına dikkat çekti.

İlk milli elektrikli trenin 10 bin kilometre test sürüşünü gerçekleştirdiğini, ikinci trenin de test sürüşlerine başladığını bildiren Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Önümüzdeki aylarda sertifikasını da alarak inşallah yolcu taşımaya başlamayı hedeflemekteyiz. Ardından ikinci, üçüncü setler zaten bantta çalışmaları devam ediyor. Onun devamı 225 kilometrelik hıza sahip yine milli elektrikli trenimizin de şu an tasarım çalışmaları bitmek üzere. Orada da önemli ilerleme var. Bunun dışında 250 kilometre ve üzeri hızlara sahip trenleri yine Türkiyede üretmek üzere de organizasyon ve tasarım çalışmalarımız bir taraftan devam ediyor. Tabii bu çok geniş bir alan. Hakikaten hem yüksek teknoloji isteyen ve yüksek maliyetli işler olduğu için de maksimum fayda sağlayacak şekilde ülkemizin mali yükünü de çok sarsmadan bu işleri nasıl yapabiliriz onun telaşı içindeyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde ülkemizde demir yolu açısından da çok önemli gelişmeler olacak."