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Milli elektrikli setler ihraca hazırlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli trenin 2 setinin Adapazarı ile Gebze arasında başarıyla yolcu taşıdığını belirterek, TÜRASAŞ tarafından imalatı ve testleri tamamlanan 3'üncü setimiz de TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edilerek raylara indi ve vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı

GÜNDEM 11.04.2024, 16:20
Milli elektrikli setler ihraca hazırlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli trenin 2 setinin Adapazarı ile Gebze arasında başarıyla yolcu taşıdığını belirterek, TÜRASAŞ tarafından imalatı ve testleri tamamlanan 3'üncü setimiz de TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edilerek raylara indi ve vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu araçlarının üretiminde, teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini ve bu alanda atılan adımların meyvelerinin alındığını söyledi.

Türkiye'nin demiryolu araçlarının üretimi konusunda kendi kendine yeten bir ülke haline geldiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, son 22 yılda Cumhurbaşkanlığı liderliğinde Türkiye hayal edilemeyen pek çok şeyi başardığı ve başarmaya da devam edeceğini belirtti. "Hedeflerimiz ise çok daha büyük" diyen Bakan Uraloğlu, "Bu amaçla tamamen yerli ve milli olarak TÜRASAŞ tarafından üretilerek 27 Mayıs 2023 tarihinde yolculu seferlerine başlayan Milli Elektrikli Setlerimiz, Adapazarı ile Gebze arasında 10 aydır başarıyla hizmet veriyor. Milli Elektrikli Tren Setimiz aynı zaman da konforuyla da göz dolduruyor" diye konuştu.

MİLLİ ELEKTRİKLİ SETLERİ İHRACA HAZIRLANIYOR

Son teknolojinin kullanıldığı Milli Elektrikli Setlerin 160 kilometre hız yapabildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Setlerimiz sadece Türkiye için değil dünyada kullanılmak için de üretildi. Uluslararası demiryolunda kullanılabilirlik, karşılıklı işletilebilirlik sertifikası olan TSI sertifikasına sahip olarak üretilen setler, ihtiyaca göre bölgesel ve şehirlerarası çalıştırılmak üzere 3lü, 4lü 5li ve 6lı araç sayısına sahip olarak üretilebiliyor. 5 araçtan oluşan her setimiz 324 yolcu taşıyor, uzun yolculuklar için restoran bulunuyor. Ayrıca, işletme hızı 225 kilometre olan Milli Hızlı Tren tasarım çalışmalarımızda devam ediyor. Kalitesiyle de yakın zamanda birçok ülkeye de ihraç edilmeye başlayacak" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ta tren setlerinin üretiminin her geçen gün artarak sürdürüldüğünü belirterek, demiryolu ekosisteminin gelişmesi sayesinde Türkiye'nin yakın zamanda demiryolu araçlarında dışa bağımlılığın tamamen sona ereceğini vurguladı.

2 Milli Elektrikli Tren Setinin Adapazarı ile Gebze arasında başarıyla yolcu taşıdığını belirten Bakan Uraloğlu, "TÜRASAŞ tarafından imalatı ve testleri tamamlanan 3üncü setimizde 30 Mart 2024 tarihinde TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edilerek raylara inerek vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Ancak şunu da belirtmek isterim ki 2025 yılı sonuna kadar 22 set daha yollarda olacak ve 2 yıl içerisinde yerli ve milli tren seti sayımız 25e ulaşacak. 2030 yılına kadar ise toplam 56 setimiz vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere yola çıkmış olacak" dedi.

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