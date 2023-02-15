Milli Eğitim okullarda 'psikoeğitim'e başlıyor

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların açılmasıyla öğrenci, öğretmen ve velilere "deprem psikoeğitim programları" başlatacak.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı illerde yürütülen psikososyal desteklerin yanı sıra bu bölgeden nakledilen öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bireylere psikolojik ilk yardım uygulanacak.

Okulların açılacağı 20 Şubat itibarıyla depremden doğrudan etkilenmeyen 71 ildeki tüm öğrencilere yönelik Deprem Psikoeğitim Programları yürütülecek.

MEB Psikososyal Koordinasyon Birimi tarafından depremden etkilenen ve doğrudan etkilenmeyen illere yönelik MEB Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı hazırlanmıştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, MEB'in kurduğu psikososyal destek merkezlerinde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından çocuklara destek sağlanırken, bu süreçte yeni destek uygulamaları başlatılacak.

Destek programlarına göre, depremden doğrudan etkilenmeyen illerde de psikososyal destek ekiplerince, deprem bölgesi illerinden nakledilerek yurt, pansiyon, otel gibi yerlere yerleştirilen öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bireylere psikolojik ilk yardım uygulanacak.

PSİKOLOJİK İLK YARDIMIN AŞAMALARI

Birinci aşamada psikolojik ilk yardım, deprem bölgesi illerinden nakledilerek yurt, pansiyon, otel gibi yerlere yerleştirilen öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bireylere psikososyal destek ekiplerince uygulanacak.

İkinci aşamada, "Deprem-Öğretmen Oturumu" 20 Şubat'ta öğretmenlere; "Deprem-Veli Oturumu" 21-22 Şubat'ta rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından velilere uygulanacak. Üçüncü aşamada Deprem Sonrası Psikoeğitim Programı tüm kademelerdeki öğrencilere uygulanacak. Öğrenci oturumları 23 Şubat'ta başlatılacak.

Dördüncü ve beşinci aşamalarda ise okullarda rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından yas ve kayıplar konusunda aileler ve öğretmenler için bilgilendirme oturumları uygulanacak.

Altıncı aşamada da aile ve öğretmen oturumları sonrasında afetten etkilenme düzeyi yüksek öğrencilere "Yas Psikoeğitim Programı" rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından uygulanacak.