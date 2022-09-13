Milli Eğitim'den 'özel sohbet'in çarpıtılmasına açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Özer'e atfedilen özel sohbet içeriğinden sosyal mecralarda çarpıtılmasına yönelik yazılı açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - KPSS mağduru öğretmenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’le görüşmelerinin ardından bir öğretmenin Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamaların oluşturduğu tartışma sürüyor.

Gazetedeki haberde söz konusu öğretmenin Bakan Özer'in “Düşük puanlılar atandıysa istifa ederim. Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor,” dediğini aktardığı ifade edilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde konuyla ilgili bir basın açıklaması yayımlandı.

Bakanlık açıklamasında, "Dün Sayın Bakanımız ile iki öğretmen adayı arasında gerçekleşen özel bir sohbet içeriğinin, bağlamından koparılarak sosyal medya mecralarında çarpıtıldığı görülmektedir. Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020'ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır. Zaman zaman çeşitli mecralarda Bakanlığımız aleyhine kara propaganda faaliyeti yürütmeyi kendine görev edinen bir kesimin sosyal medyadaki söz konusu iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verdi.