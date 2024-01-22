Milli Eğitim'den 'iyi uygulamalar' konferansı

Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı, 22 - 24 Mayıs tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Konferansta, dil eğitiminde öne çıkan başarılı uygulamalar paylaşılacak.ANKARA (İGFA) - Konferansta, yurt içi ve yurt dışında dil eğitimi alanında çalışmalar yapan kurumlar, Millî Eğitim Bakanlığının ilgili birimleri, akademisyenler ve öğretmenler dil eğitiminde iyi uygulama örneklerinin sunumunu gerçekleştirecek.

Türkçe ve dil eğitimi iyi uygulamalar konferansı sayesinde öğretmenlerin daha etkin bir şekilde öğretebildiği, değerlendirebildiği ve öğrencilerle daha etkili bir iletişim kurabildiği yöntemleri paylaşması sağlanacak. Böylelikle dil öğrenimi sürecini zenginleştirmek, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca desteklenen ve Talim ve Terbiye kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi (YADEG) Projesi çerçevesinde, Türkçe ve dil eğitiminde çağı yakalayan, teknolojik gelişmelerden faydalanan, yeni fikirler üreten öğretmenler ve akademisyenlerin çalışmalarının duyurulması ve eğitim sistemimizdeki iyi örneklerin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

22 - 24 Mayıs 2024'te Ankara'da "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" bünyesinde yenilikçi ve keşfedici iyi uygulamalar ile ilgili sunumlar yapılacak. Bu bildirilerin ve poster sunumların özet kitabı ile konferans sonrasında bildiriler kitabı da yayımlanacak.

Dil eğitiminde iyi uygulama; sınıf ortamında dil öğrenimi, öğretimi ve değerlendirme surecinde karşılaşılan bir soruna çözüm sunan ve ilgili çözüm uygulandıktan sonra nesnel olarak ölçülebilir bir değişim yaratan, bilimsel zemine dayanan, etik ve katılımcılığı önemseyen özgün çalışmalar olarak tanımlanıyor.