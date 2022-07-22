Milli Eğitim'den istihdama 'dijital' katkı

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğiyle Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu yazılımının tanıtımı, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezi programı ile oluşan istihdam hareketliliğini daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi; işletmelerin çırak, stajyer ve mezun durumdaki kişilerin alanında ve nitelikli istihdamlarıyla ilgili önemli bir ihtiyacın giderilmesi amacıyla MEB, İTO ve İSO iş birliği ile hayata geçirilen Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu'nun tanıtım programına katıldı.

İTO Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de son 20 yılda eğitimde evrenselleşme ve kitleselleşme süreçlerinin yaşandığı bir dönem olduğunu dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son 20 yılda bu problemlerin hepsinin aşıldığını kaydeden Bakan Özer, "Artık Türkiye'nin neresinde olursa olsun tüm evlatlarımız, tüm gençlerimiz bu ülkenin rekabet edilebilme gücündeki ana itici güç. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, Cizre'de, Silopi'de, Hakkari'de, Muğla'da, Ankara'da, İstanbul'da, Kars'ta, Edirne'de Kırklareli'nde artık okul öncesinden yükseköğretime kadar vatandaşlarımızın tüm çocukları çok kolay bir şekilde eğitime erişebiliyorlar. Eğitimin önündeki anti demokratik tüm engeller kaldırıldı" dedi.

Özer, uygulanan yanlış eğitim politikaları nedeniyle akademik olarak başarılı olan gençlerin, meslek lisesi mezyonlarının yükseköğretime erişimlerinin engellediğini anımsattı.

Türkiye'de bu sorunlara neden olanların, daha sonra hiç görünmez olduklarını veya akıl vermeye çalıştıklarını ifade eden Özer, neden oldukları sorunlardan dolayı toplumdan özür dilemediklerini kaydederek, "Millî Eğitim Bakanlığı olarak gece gündüz demeden mesleki eğitimi güçlendirmek için çok büyük çaba sarf ediyoruz. Bu hikâyenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.