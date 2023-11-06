Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Nevşehir'de

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Nevşehir’e geldi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Cumartesi akşam saatlerinde Nevşehir’e gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

İlk olarak il protokolü ile bir araya gelerek Nevşehir’deki eğitim yatırımları konusunda değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin daha sonra Ürgüp ilçesinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi öğrencileriyle bir söyleşi gerçekleştirdi.

Bakan Tekin ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde, Liberal Düşünce Topluluğunca (LDT) gerçekleştirilen "2023 Liberal Düşünce Kongresi"ne katıldı. Bakan Tekin, burada katılımcılara hitap etti.

Kongre, farklı salonlarda "Ekonomide yükselen devletçilik" ve "Yeni çalışmalar, genç akademisyenler" konulu oturumlarla devam etti.