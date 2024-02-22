Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Düzce ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Düzce’yi ziyaret etti.

Sefer Demir / DÜZCE (İGFA) - Yusuf Tekin, Düzce'ye yaptığı ziyarette; Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Ak Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Ak Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve il eğitim yöneticileri ile bir araya gelerek Düzce Valiliği toplantı salonunda Düzce İl Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda; Düzce’deki kurumların değişen dünya şartlarına uyum sağlaması, öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerine daha güçlü yanıt verilmesi gibi konular ele alındı.

Toplantı Yusuf Tekin’in teşekkürleri sonrasında son buldu.

Tekin, Toplantının ardından saat 14.00’da düzenlenen olan Esra Güngör Kültür Merkezi açılış törenine katılım sağladı.