Milli Eğitim Bakanı öğretmenlere sahip çıktı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin bir mesaj yayımladı.ANKARA (İGFA) - Ülkemizde son dönemde artan şiddet olaylarına bir yenisi de eğitimde eklendi. Sağlık çalışanlarının ardından öğretmenler de veliler tarafından darp ediliyor.

Yaşanan olaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de duyarsız kalmadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin, "Kıymetli öğretmenlerimiz, Son dönemlerde değerli meslektaşlarımıza yönelik şiddet olaylarından derin bir üzüntüyle haberdar oluyoruz. Ülkemizin aydınlık yarınları için özveriyle çalışan öğretmenlerimize yönelik bu olayları, milletimizin ve ülkemizin geleceğine yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Şiddetin failleri hakkında idari soruşturmaları ivedilikle başlatarak hassasiyetle sürdürdüğümüzü ve adli makamlara intikal eden süreçlerin de takipçisi olduğumuzu tüm maarif camiasına ve vatandaşlarımıza bir kez daha duyurmak isterim. Şiddet olgusunun, asla taviz veremeyeceğimiz ve tasvip edemeyeceğimiz bir temelde, kimden ve kime yönelik uygulandığından bağımsız olarak vicdani, ahlaki, idari ve adli bir suç unsuru oluşturduğu kanaatindeyiz. Bu doğrultuda her türlü şiddet olgusunun önlenmesi ve faillerin hem adli hem idari süreçlerde kamuoyu vicdanını teskin edecek şekilde cezalandırılması için gerekli tüm yasal tedbirlerin alınmasında büyük bir titizlikle çalıştığımızı vurgulamak gerekir. Devletimiz; müsterih, huzurlu ve güvenli bir ortam teşkil ederek sizlere emanet edilen öğrencilerimize özverili şekilde eğitim verebilmenizin teminatı olarak her zaman yanınızdadır. Bu üzücü olaylar sebebiyle maarifimizin her bir üyesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.