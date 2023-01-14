Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Bursa'ya geliyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi ziyaret için 16 Ocak Pazartesi günü Bursa'nın İnegöl ilçesine geliyor.BURSA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk olarak İnegöl'de MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılış törenine katılacak. Özer programın ardından Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi MTAL'yi ziyaret edecek.

Bakan Özer son olarak İnegöl'de MÜSİAD Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.