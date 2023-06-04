Son Dakika

Milli Eğitim, Adalet, Ticaret ve Tarım'da devir teslimler tamamlandı

GÜNDEM 04.06.2023, 15:30
Milli Eğitim, Adalet, Ticaret ve Tarım'da devir teslimler tamamlandı

Millî Eğitim Bakanlığı'na atanan Yusuf Tekin, Bakanlıkta gerçekleştirilen devir teslim töreninde görevi Mahmut Özer'den devralırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, görevi Bekir Bozdağ'dan devraldı. Ticaret Bakanlığı'nda görevi Mehmet Muş yeni bakan Ömer Bolat'a devrederken, Tarım Bakanlığı'nda da Vahit Kirişci görevini İbrahim Yumaklı'ya devretti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Mahmut Özer'den devraldı.

Bakan Tekin, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, yaklaşık 5 yıl önce duygusal bir veda ile aynı salonda bulunduğunu ifade ederek, "Tekrar merhaba. Şimdi yine aynı duygusallık içerisindeyim. Birlikte yol yürüdüğümüz birçok arkadaşımızla tekrar burada salonda bir arada bulunmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Gece gündüz demeden 7/24 saat çalışarak bu mücadeleyi sürdüreceklerini millette taahhüt ettiklerini belirten Tekin, hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan ne gerekiyorsa bunun için sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

2018'den itibaren Bakanlıkta görev yapanlara tek tek teşekkür eden Bakan Tekin, "Bayrağı onlardan devralmak bizlere bugün nasip olacak, inşallah daha ileriye doğru götürürüz. İnşallah hep birlikte daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir eğitim sistemi göreceğimizi ümit ediyorum" dedi.

Bakanlık görevi için Yusuf Tekin'i tebrik etti ve Allah'tan muvaffakiyetler dilyen Özer ise, "Bakanlık görevime başlarken tek duam vardı, girdiğim gibi çıkabilmek. İlkeli, dürüst, şeffaf, ilkeyi merkeze alan ve eğitim sisteminin güzelleşmesi için çalışmayı Rabbimden bana nasip etmesi için dua etmiştim. Allah'ıma hamdediyorum, duamı kabul ettiği için ve bu süreçte yardım ettiği için" diye konuştu.

ADALET BAKANLIĞI'NDA DEVİR TESLİM

Öte yandan Adalet Bakanlığı'nda da devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Yeni Bakan Yılmaz Tunç, görevi Bekir Bozdağ'dan Adalet Bakanlığı'nda düzenlenen törenle devraldı.

Tunç, hizmetleri kesintisiz sürdüreceklerini belitirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefiyle açıkladığı ve sözünü verdiği adalete yönelik vaatleri, paylaşılan politikaları hayata geçirmenin gayretinde olduklarını söyledi. Bakan Tunç, yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını koruyarak, adalet hizmetlerinden en etkili şekilde yararlanması için çalışacaklarını belirtti.

Adalet Bakanlığı Devir Teslim Töreni https://t.co/yVQqxYHf8F — T.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) June 4, 2023

TİCARET BAKANLIĞI'NDA DEVİR TESLİM

Bakanlıklarda günün yedinci devir teslim töreninde yeni Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, görevi Dr. Mehmet Muş'tan devraldı.

İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam edeceğini ifade eden Bakan Prof. Dr. Bolat,  41 yıllık iş hayatında ekonominin bir çok kuruluşunda görevler yaptığını anımsatarak, sektörü çok iyi tanıdığını ve varolan sorunları hep birlikte çözeceklerinin sözünü verdi.

28. Dönemde görev alan tüm milletvekillerini de tebrik eden Bolat, Türkiye Yüzyılında güçlü bir ekonomi ile halkın refahı konusunda çok çalışacaklarını belirterek, cari açığı iyileştirmek ve döviz rezervini artırmak istediklerini söyledi. Bolat, pandemi döneminde ticaret piyasasında oluşan korkuları ve aşırı fiyat dalgalanmalarını tamamen ortadan kaldıracaklarını ve bu konuda fiyat istikrarını sağlamanın öncelikleri olduğunu kaydetti.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDA DA DEVİR TESLİM TAMAMLANDI

Vahit Kirişci'nin sürdürdüğü Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev yeni kabine üyesi Bakan İbrahim Yumaklı'ya devredildi.

https://twitter.com/TCTarim/status/1665328753768284160

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 82
2. Fenerbahçe 34 77
3. Beşiktaş 35 77
4. A.Demirspor 35 66
5. Başakşehir 35 59
6. Trabzonspor 35 57
7. Konyaspor 35 50
8. Karagümrük 35 48
9. Kayserispor 35 46
10. Kasımpaşa 35 43
11. Ankaragücü 35 42
12. Antalyaspor 35 41
13. Alanyaspor 36 41
14. Sivasspor 35 40
15. İstanbulspor 35 38
16. Giresunspor 35 37
17. Ümraniye 35 30
18. Gaziantep FK 35 25
19. Hatayspor 35 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24