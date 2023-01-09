Milli denizaltı Piri Reis'e yakın mercek

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, yapımı devam eden PİRİ REİS denizaltısında incelemelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

İnceleme ve denetlemeleri sırasında "sessiz ve derinden" parolasıyla görev yapan Denizaltı Filosu Komutanlığına da giden Akar, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında yapımı devam eden “Reis” sınıfı denizaltılardan PİRİ REİS'te incelemelerde bulundu.

3 Ocak itibarıyla deniz kabul testlerine başlayan PİRİ REİS'in üst güvertesine gelişinde denizcilik geleneklerine uygun olarak "silistre" adı verilen denizci düdüğü çalınarak karşılanan Bakan Akar, personeli selamlamasının ardından denizaltıya indi. Denizaltı Komutanından devam eden deniz kabul testleri ve faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Akar, denizaltı personeli ile bir araya geldi.

https://youtu.be/9Fx7pp8JeKQ

Yeni denizaltının hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Akar, "Önümüzdeki dönemde önemli, kapsamlı görevler sizleri bekliyor. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerimizi koruma ve kollama konusunda geri adım atmamız söz konusu olamaz. Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz!" diye konuştu.

“REİS” SINIFI DENİZALTILAR

Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında yapımı devam eden “Reis” sınıfı denizaltılar, batarya teknolojisi, yüksek dayanıklılık ve kompakt dizaynı ile dikkat çekiyor. Düşük gemi gürültü seviyesi, modern sensör, silah ve savaş yönetim sistemine sahip bu denizaltılara Akya yeni nesil ağır sınıf torpidoları ve Atmaca gemisavar füzelerinin de entegrasyonu planlanıyor.