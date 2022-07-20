Milli Deniz Topu TCG Beykoz'a entegre edildi... Teste çıkıyor

76/62 mm’lik Millî Deniz Topu, liman ve deniz testleri için TCG BEYKOZ’a başarıyla entegre edildi.İSTANBUL (İGFA) - Millî Deniz Topu kara testlerini başarıyla tamamlamasının ardından liman ve deniz testleri için TCG BEYKOZ’a entegre edildi.

Millî Savunma Bakanlığı'nın tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş) ile birlikte geliştirilen 76/62 mm Millî Deniz Topu’nun ilk test atışı geçen sene Aralık ayı başında yapılmıştı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile katıldığı Karapınar’daki test atışı başarıyla gerçekleşmişti.

Sonrasında devam eden test atışlarının ardından Millî Deniz Topu, kara atışlarını başarıyla tamamladı. 60 saniye içinde 80 atış yapabildiği testlerde bir kez daha ortaya konulan Millî Deniz Topu diğer testleri için gemiye çıktı.

TCG BEYKOZ’a başarıyla entegre edilen Millî Deniz Topu, liman ve deniz testlerine hazır hâle getirildi. Kalan iki test sürecini başarıyla tamamlamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılacak olan Millî Deniz Topu; hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanında kullanılıyor.

Dakikada 80 atıma ulaşabilen sistem 20 kilometre menzile sahip.