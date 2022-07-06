Milli atlet Fatma Arık’tan Mardin Valisi Demirtaş'a ziyaret

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda büyük başarı elde ederek gümüş madalya kazanan Milli Atlet Fatma Arık’ı makamında kabul etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Romanya’nın Craiova kentinde düzenlenen Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonasında 3 bin metreyi 9.33.10 derecesiyle 2’inci tamamlayarak ülkemize gümüş madalya kazandıran Mardin Atletizm Spor Kulübü Sporcusu Milli Sporcu Fatma Arık Vali Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Arık’a Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ile Mardin Atletizm Spor Kulübü Başkanı Mehmet Münir Cura eşlik etti.

Ziyaretten ve elde edilen başarıdan büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Demirtaş, “Ülkemiz adına sağlanan başarıda Mardinli bir sporcumuzun olmasından büyük bir mutluluk duydum. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Kızımız daha öncede yakın zamanda düzenlediğimiz Mardin Abbara Koşusunda birinci olmuştu. Bugünde ülkemiz adına katıldığı Balkan koşusunda gümüş madalya sahibi olarak bizleri ziyaret etti. Sporcumuzu, kulüp yöneticilerimizi ve kendisini yetiştiren hocaları tebrik ediyorum. Ayrıca İzmir ilimizde düzenlenen Atletizm 1.Lig Finalinde Şampiyonayı 2.tamamlayarak yeniden Süper Lige yükselme başarısı gösterip ilimizi temsil edecek olan Mardin Atletizm Spor Kulübüne de başarılar dilerim” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Mardin Atletizm Spor Kulübü Başkanı Mehmet Münir Cura ile Milli Sporcu Fatma Arık’ta kabullerinden ve kendilerine verdikleri desteklerden dolayı Vali Demirtaş’a teşekkür ettiler.

Daha sonra Vali Demirtaş hem ilimizi hem de ülkemizi gururlandıran Milli Atlet Arık’ı tebrik ederek, katılacağı yarışmalarda başarılar diledi.