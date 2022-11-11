Milli Ağaçlandırma Günü'nde Aydın Didim'den 'nefes' oldular

Milli Ağaçlandırma günü kapsamında Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fidan dikimi Aydın'ın Didim ilçesinde de gerçekleştirildi.Kemal ETLEÇ - Didim Postası / AYDIN (İGFA)- Aydın'ın Didim ilçesinde Balat Mahallesi'nde bulunan Balat İlköğretim Okulu bahçesinde etkinliğe Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız kurumlarının müdürleri, bazı siyasi parti ilçe temsilcileri, STK temsilcileri, Balat ilköğretim okul öğrencileri ile öğretmenleri ve "Dünya Didim'i Seviyor" festivaline katılan Didim'de yaşayan yabancı uyruklu 75 ülkenin temsilcileri katıldı.

Türkiye Yüzyılına Nefes etkinliğinde 75 zeytin, 50 Fıstık Çamı ve 2 limon servisi dikimi gerçekleşti.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Türkiye yüzyılı vizyonu kapsamında yapılan ağaç dikimlerinin ülkemize bir nefes olacağını belirterek, "Türkiye'de yaşanan yangınlar ve erozyona karşı dikilen bu fidanlar bir nefes olacak. Bugün diktiğimiz bu ağaçlar buradaki çocuklarımızla birlikte büyüyecek ve yeşerecektir" dedi.

Etkinlik kapsamında ilçe protokolü ve öğrenciler fidan dikimi yaparken, yabancı ülke vatandaşları kendi ağaçları da ülkelerin isimlerini yazarak fidanları toprakla buluşturdular.