Milletvekili kesin sonuçları 'Resmi'leşecek

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan YSK Başkanı Ahmet Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderileceğini söyledi.