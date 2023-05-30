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Milletvekili kesin sonuçları 'Resmi'leşecek
GÜNDEM 30.05.2023, 11:08
YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan YSK Başkanı Ahmet Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderileceğini söyledi.
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